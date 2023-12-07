Общество

Транспортное сообщение Великие Луки – Витебск возобновят с 2024 года

С 10 октября прекратилось транспортное сообщение Великие Луки – Витебск. Великолучане переживают, что не могут теперь прямым рейсом ездить в Минск, и с таким вопросом обратились жители к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время прямой линии с жителями региона на телеканале «Россия 24», которая проходит сегодня, 7 декабря.

«Положительное решение по вашему вопросу, конечно, будет. Я видел обращение по этому поводу, разбирали с представителем комитета по транспорту. Я уже дал поручение, чтобы контракт отыгрывался на срок действия лицензии. С нового года лицензия будет получена, и он возобновит перевозки», – сказал Михаил Ведерников

У белорусского перевозчика возникли проблемы с лицензией, она закончилась. Со следующего года маршрут возобновится, перевозчик получит лицензию.