В сквере на Рижском проспекте в Пскове отремонтируют фонтан и заменят игровой комплекс

Разработку проектно-сметной документации на благоустройство сквера у гостиницы «Рижская» в городе Пскове заказала городская администрация. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
В проекте необходимо предусмотреть:
- устройство наружного освещения с применением современных энергосберегающих технологий/реновацию существующего освещения при необходимости;
- размещение нового многофункционального игрового комплекса с информационным щитом (замена существующего детского игрового комплекса). Предусмотреть детские игровые элементы для разных возрастных групп, в том числе, для детей с ограничениями по здоровью. Предусмотреть покрытие площадки современными, прочными, травмобезопасными и экологичными материалами;
- устройство площадки (санитарной зоны) с капитальным покрытием для размещения автономного туалета с комнатой для МГН;
- ремонт (замену) покрытий дорожек и площадок с капитальным покрытием, установку (замену) бортовых камней вдоль дорожек и площадок (бортовой камень должен повторять проектный профиль покрытия);
- устройство площадки с капитальным покрытием для размещения нестационарных торговых объектов (с обеспечением подходов к нестационарным торговым объектам);
- реновацию/ремонт существующего фонтана (в т.ч. замена труб, гидроизоляции чаши фонтана), ремонт бетонных конструкций (при необходимости) без изменения облика фонтана;
- видеонаблюдение (у объектов с угрозой проявления вандализма: детская площадка, памятник, мобильные туалетные кабины, фонтан);
- архитектурную подсветку на объекте (в т.ч. памятник, фонтан, зеленые насаждения при необходимости);
- размещение элементов обустройства (малые архитектурные формы, скамейки, урны и т.д., замена существующих малых архитектурных форм), велопарковки. Проектируемые элементы благоустройства должны обладать качествами: антивандальности, устойчивости, безопасности, доступности для МГН;
- обеспечение водоотведения;
- озеленение в объеме, необходимом для эстетичности и экологичности территории, предусматривающем ревизию биологического состояния деревьев на участке с выдачей соответствующего заключения в пояснительной записке; санацию зеленых насаждений, снос аварийных с максимальным обеспечением сохранности существующих ценных пород; предложения в отношении нового озеленения территории, включая уходные работы за зелеными насаждениями (в случае нового озеленения территории).
- размещение двух стендов с логотипом регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и информацией о сквере.
При разработке и выборе вариантов объектов обустройства следует учесть антивандальное исполнение.
Начальная цена контракта – 4 млн 687 тысяч 275 рублей. Источник финансирования – бюджет города Пскова. Подрядчика определят 20 декабря. Срок исполнения контракта - 1 августа 2024 года.