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Общество

О мерах безопасности при использовании пиротехники напомнили псковичам в МЧС

13.12.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

О мерах безопасности при использовании фейерверков и других пиротехнических устройств напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области. 

«В период радостных новогодних праздников дети очень любят фейерверки и салюты. Однако, ежегодно в медицинских учреждениях фиксируются случаи обращения родителей, связанные с получением детьми травм различной степени тяжести из-за неосторожного обращения с пиротехникой», - отметили в ведомстве.

В связи с этим МЧС напоминает о следующих важных мерах безопасности: 

  • Приобретать пиротехнику и салюты следует только в специализированных торговых точках. 
  • Нельзя использовать пиротехнические изделия в квартире, так как большинство из них выделяют токсичные вещества при горении. 
  • Мощные фейерверки не следует запускать вблизи домов, а также при сильном ветре. 
  • Нельзя наклоняться над устройством при поджоге фитиля. 
  • Нельзя подходить к отработавшему устройству сразу после прекращения залпов. 
  • Ни в коем случае нельзя воспламенять пиротехнические продукты снова. 
  • При запуске салютов нельзя направлять петарды на людей, животных или на себя, даже в шутку. 
  • Категорически нельзя позволять приближаться ребенку к пиротехническим продуктам в период их запуска, так как это может привести к трагическим последствиям. 

«Детям запрещается запускать петарды! Их можно взрывать только с участием и под контролем взрослых», - подчеркнули в ведомстве.

Изображение: Telegram-канал ГУ МЧС по Псковской области

Родителям советуют как можно раньше до наступления праздников ознакомить детей с техникой безопасности, чтобы избежать несчастных случаев. 

Теги: #безопасность #фейерверк #салют
Источник: Псковская Лента Новостей
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