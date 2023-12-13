Общество

О мерах безопасности при использовании пиротехники напомнили псковичам в МЧС

О мерах безопасности при использовании фейерверков и других пиротехнических устройств напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

«В период радостных новогодних праздников дети очень любят фейерверки и салюты. Однако, ежегодно в медицинских учреждениях фиксируются случаи обращения родителей, связанные с получением детьми травм различной степени тяжести из-за неосторожного обращения с пиротехникой», - отметили в ведомстве.

В связи с этим МЧС напоминает о следующих важных мерах безопасности:

Приобретать пиротехнику и салюты следует только в специализированных торговых точках.

Нельзя использовать пиротехнические изделия в квартире, так как большинство из них выделяют токсичные вещества при горении.

Мощные фейерверки не следует запускать вблизи домов, а также при сильном ветре.

Нельзя наклоняться над устройством при поджоге фитиля.

Нельзя подходить к отработавшему устройству сразу после прекращения залпов.

Ни в коем случае нельзя воспламенять пиротехнические продукты снова.

При запуске салютов нельзя направлять петарды на людей, животных или на себя, даже в шутку.

Категорически нельзя позволять приближаться ребенку к пиротехническим продуктам в период их запуска, так как это может привести к трагическим последствиям.

«Детям запрещается запускать петарды! Их можно взрывать только с участием и под контролем взрослых», - подчеркнули в ведомстве.

Изображение: Telegram-канал ГУ МЧС по Псковской области

Родителям советуют как можно раньше до наступления праздников ознакомить детей с техникой безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.