О мерах безопасности при использовании пиротехники напомнили псковичам в МЧС

О мерах безопасности при использовании фейерверков и других пиротехнических устройств напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.
«В период радостных новогодних праздников дети очень любят фейерверки и салюты. Однако, ежегодно в медицинских учреждениях фиксируются случаи обращения родителей, связанные с получением детьми травм различной степени тяжести из-за неосторожного обращения с пиротехникой», - отметили в ведомстве.
В связи с этим МЧС напоминает о следующих важных мерах безопасности:
«Детям запрещается запускать петарды! Их можно взрывать только с участием и под контролем взрослых», - подчеркнули в ведомстве.
Изображение: Telegram-канал ГУ МЧС по Псковской области
Родителям советуют как можно раньше до наступления праздников ознакомить детей с техникой безопасности, чтобы избежать несчастных случаев.