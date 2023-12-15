Общество

Псковичи победили во всероссийском конкурсе «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности»

Псковичи стали победителями конкурса «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности», который прошел в рамках Всероссийских педагогических чтений «Моя страна — моя Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Конкурс направлен на выявление лучшего педагогического опыта, направленного на формирование общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения.

В номинации «Моя педагогическая инициатива» в число лучших вошли Юлия Анушенкова из средней образовательной школы № 1, Анна Бредихина из средней общеобразовательной школы № 21 имени Героя России С. Самойлова, а также Олеся Назарой из Псковского государственного университета и АНО «Центр молодежных и общественных инициатив».

Ученик Палкинской средней школы Теодор Плявинский победил в номинации «Воспитать созидателя».

Всероссийские педагогические состоялись в рамках десятилетия науки и технологий и Года педагога и наставника в России, объявленных президентом страны Владимиром Путиным. В 2023 году мероприятие было также приурочено к юбилеям со дня рождения таких выдающихся ученых, как В. И. Вернадский, И. В. Курчатов и К. Д. Ушинский.

В свою очередь всероссийская просветительская экспедиция «От учителя к ученому. Дорогами гражданственности» направлена на объединение ресурсов науки, широкой практики и просветительства, а также на выявление и распространение лучшего педагогического опыта, современных авторских технологий и методик гражданско-патриотического воспитания, формирования общероссийской гражданской идентичности.