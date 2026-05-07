Михаил Ведерников: Темпы строительства школы в Смуравьево-2 нужно наращивать

О проблемах со строительством новой школы в гдовском посёлке Смуравьево-2, которая должна принять до 250 учащихся и 100 дошколят, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере Max. Он отметил, что темпы строительства не соответствуют ожиданиям.

«Объект технически сложный, но очевидно – чтобы наверстать график, нужны дополнительные руки и силы», – подчеркнул Михаил Ведерников. Подрядчик уже получил предупреждения, но не сделал выводов из ситуации.

В связи с этим УФАС включило организацию в реестр недобросовестных на два года. «Нам нужен результат», – добавил губернатор. Он также напомнил, что строительство ведётся за счёт федеральных средств, и власти несут ответственность за каждый рубль: «Деньги, с таким трудом полученные регионом, должны расходоваться эффективно и в срок».