Михаил Ведерников: Темпы строительства школы в Смуравьево-2 нужно наращивать

О проблемах со строительством новой школы в гдовском посёлке Смуравьево-2, которая должна принять до 250 учащихся и 100 дошколят,  рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере Max. Он отметил, что темпы строительства не соответствуют ожиданиям. 

Видео: канал Михаила Ведерникова в Max

«Объект технически сложный, но очевидно – чтобы наверстать график, нужны дополнительные руки и силы», – подчеркнул Михаил Ведерников. Подрядчик уже получил предупреждения, но не сделал выводов из ситуации. 

В связи с этим УФАС включило организацию в реестр недобросовестных на два года. «Нам нужен результат», – добавил губернатор. Он также напомнил, что строительство ведётся за счёт федеральных средств, и власти несут ответственность за каждый рубль: «Деньги, с таким трудом полученные регионом, должны расходоваться эффективно и в срок».

