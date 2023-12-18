Общество

Суд признал законным постановление о сносе крытого рынка на Четырех углах

Арбитражный суд Псковской области 14 декабря признал законным постановление администрации города Пскова о сносе крытого рынка на Четырех углах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Общество с ограниченной ответственностью «Фавор» обратилось в суд с иском о признании незаконным постановления городской администрации от 26 сентября 2023 года №2071 «О демонтаже самовольно установленного некапитального сооружения, расположенного на земельном участке на территории города Пскова с КН 60:27:0050215:213 по Рижскому проспекту, 9». Суд отказал.

Согласно постановлению городской администрации, общество обязано демонтировать крытый рынок в течение 15 дней со дня получения постановления.

Напомним, Арбитражный суд Псковской области признал отсутствующим право собственности ООО «Фавор» на здание торгового комплекса, расположенного на Рижском проспекте, 9 в Пскове. Решение поддержал 14-й арбитражный апелляционный суд.

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В обосновании сказано, что земля изначально выдавалась под рынок, а не под капитальное строительство. Суд постановил, что постройка первоначально была размещена в качестве временной, а признаки ее капитальности — вспомогательны. Поэтому объект потерял статус недвижимости, а «Фавор» утратил право называться его собственником.

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Росреестр отменил регистрацию договора аренды ООО «Фавор» с ООО «Империал» на основании решения арбитражного суда.