Экономика

Псковский торг: Золушка с Четырех углов

Рынок на Четырех углах, словно Золушка, преображается на один день в неделю. В это время здесь пахнет домашними пирожками, мясными деликатесами, огурцами и ранеткой. В остальные дни проходящие мимо пустыря видят остатки снесенных три года назад ларьков и длинный павильон. Тот стоит в глубине участка и почти покинут торговцами. Но, кажется, именно от этой постройки будет зависеть развитие всей территории. Проект «Псковский торг», посвященный рынкам областной столицы, отправляется на место, чтобы прояснить судьбу знаковой торговой площадки.

Бульдозеры идут

Мимо территории рынка на Четырех углах и захочешь — не пройдешь. Она раскинулась в самом начале Рижского проспекта, одной из главных городских улиц. Не будет ошибки сказать, что ежедневно тысячи людей тут проходят, проезжают, пользуются расположенной рядом автобусной остановкой. И видят странного вида пустырь. На нем кусты, из которых иногда доносится музыка и слышатся голоса навеселе — всюду жизнь. В глубине торговый ангар, где жизнь едва, но теплится. А у самого края тротуара несколько площадок, мощенных напольной плиткой (кстати, местами вполне пригодной для повторного использования). Эти пятачки могли бы приводить в недоумение, но псковичи равнодушно проходят мимо без удивления. Недавние события еще свежи в коллективной памяти.

Пройдемся по ним буквально пунктиром. Это важно для понимания дальнейшей судьбы рынка. Плитка, которой сейчас вымощена голая земля, была полом в торговых павильонах. На Четырех углах стояли два сайдинговых супер-ларька (известных в ширнармассах, как «ТД «Тимохин»), этакие торговые центры в миниатюре. Тут и там были разбросаны пара десятков мелких павильонов. 30 сентября 2020 года на их стены были приклеены уведомления от городской администрации о сносе.

Обоснованием стало отсутствие ларьков в официальной схеме размещения нестационарных торговых объектов. Не было их там аж с 2012 года. Сроку владельцам отвели до 1 ноября, пообещав после его истечения принудительный демонтаж. И бульдозеры, действительно, пришли.

Вторичные капитальные признаки

И вот уже почти три года рынок выглядит так, как выглядит. Разоренное пустое место. Звучавшие по первости эмоциональные высказывания в духе: «Ага! Все понятно! Кому-то земля приглянулась», - не несли в себе рационального зерна, как показали дальнейшие события. Точнее, полное отсутствие всяких событий. Если бы что-то кому-то приглянулось, строительная техника давно бы вышла на объект. Но не выходит.

Осень 2020-го года. Начало ликвидации рынка.

Похоже, на этот раз муниципальные власти в самом деле решили покончить с «шанхаем» почти в центре города. Но не решили, что потом делать с освобожденной территорией. Вскоре после сноса ларьков вопрос о дальнейшей судьбе участка выносили на градсовет. Мнений набралось столько же, сколько собралось уважаемых экспертов. Из конкретного решили только то, что в Генплане земля из-под ларьков получает статус территориальной зоны ДЗ («деловая застройка»), то есть здесь можно строить обслуживающие и деловые объекты.

Один «деловой объект» тут уже есть. Кажется, будущее всей территории крепко связано с его судьбой. Дело в том, что ангар в глубине участка первоначально не получилось снести из-за позиции владельцев. С остальными ларьками они расстались хоть и с сожалением, но быстро, а насчет этой постройки закусились. Она стоит на фундаменте и подключена к инженерным сетям, то есть является объектом капитального строительства, а значит схема расположения ларьков — не про нее писана. Так считает собственник, ООО «Фавор» из бизнес-империи покинувшего Псков предпринимателя Михаила Гавунаса.

У городских властей другой взгляд. Его они отстаивают через суд и делают это пока успешно. В мае псковский арбитраж постановил признать отсутствующим право собственности «Фавора» на здание. В обосновании сказано, что земля изначально выдавалась под рынок, а не под капстроительство (ранее ПЛН публиковала документ от 1995 года за подписью мэра Александра Прокофьева, который запустил цепь сегодняшних событий). Суд постановил, что постройка первоначально была размещена в качестве временной, а признаки ее капитальности — вспомогательны. Поэтому объект потерял статус недвижимости, а «Фавор» утратил право называться его собственником. С этого момента ангар юридически мог бы превратиться в ларек и повторить судьбу остальных построек. Но «Фавор» подал апелляцию. На прошлой неделе суд более высокой инстанции подтвердил майское решение псковских коллег. Как выяснила Псковская Лента Новостей, частная компания намерена идти на следующий виток разбирательства и отстаивать право собственности в кассации.

И вот как эти суды связаны с будущим территории. Она находится на округе депутата Псковской городской Думы Евгения Васильева. В мае во время контрольного выезда появилась информация о планах включить участок в рейтинговое голосование на благоустройство по «Комфортной городской среде». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, заявки на голосование в будущем году принимает до 31 октября управление городского хозяйства. Их потом рассмотрит общественная комиссия и самые стоящие вынесет на голосование. По Четырем углам заявки пока нет. Добавим от себя: вероятно, и не будет. Логичнее дождаться завершения судов по ангару, чтобы понимать, какая в распоряжении есть территория и расположено ли на ней что-нибудь. От этого и отталкиваться в ее развитии.

«Шикардос!»

Отправляемся на Четыре угла. Первым делом навестим ангар, посмотрим, как идет торговля. Толкаем колоритную красную дверь и едва не ахаем. Пусто! Людей нет. Ноль продавцов, ноль покупателей. Там, где недавно торговали мясом, специями и рыбой — стоят весы из советского гастронома, стеклянные витрины прикрыты покрывалами. Почему-то на столах лежат кабачки и яйца. Но никто их не продает, и никто не покупает. Словно здесь только что снимали фильм про рынок из 90-х, съемочная группа ушла, а декорации разобрать не успели. А еще павильон стал немного напоминать оранжерею из-за обилия комнатных цветов. Все вместе производит жутковатое впечатление.

«Когда начали сносить павильоны вдоль Рижского проспекта, люди разуверились в том, что мы сможем отстоять наше строение, - объясняет запустение Николай Рассадин, советник директора «Фавора», более известный аудитории ПЛН как автор «Когда начали сносить павильоны вдоль Рижского проспекта, люди разуверились в том, что мы сможем отстоять наше строение, - объясняет запустение Николай Рассадин, советник директора «Фавора», более известный аудитории ПЛН как автор проекта «Поэт и правдоруб» . - Продавцы стали искать себе места, где будут стоять надежно, долго и счастливо. Мы надеемся, что правда восторжествует».

В этом случае руководство рынка планирует реконструировать постройку. Собственно, с заявки на реконструкцию весь сыр-бор с зачисткой местности и начался.

Кое-какая жизнь теплится по краям ангара. В части клетушек, пристроенных к переднему фасаду, торгуют овощами и кладбищенскими цветами. По левому борту отдельный вход ведет в заведение «Два капитана».

Да-да, культовая в определенных кругах точка не ушла в небытие после сноса ларька, где обитала раньше, а просто переехала. В правом крыле торгуют хозтоварами и стройматериалами.

«На ярмарку идите! - послали нас продавцы матерчатых перчаток и отверток. - Там сейчас все».

Ярмарка — это площадка за «Европарком». Шесть дней в неделю по ней гуляет ветер, но на седьмой она преображается, словно Золушка на балу. По четвергам она цветет гладиолусами с астрами и пахнет огурцами, ранеткой и копченостями.

Продавщица крестьянско-фермерского хозяйства «Белова» из Малой Листовки до двух ночи пекла пирожки «с капусточкой, с зеленью, с яблочком», а уже к семи утра оказалась на Четырех углах. «Колхозный труд — он ночной», - объясняет женщина.

Пирожки на ее прилавке — скорее, побочный продукт. Основной — сотни куриных и перепелиных яиц и козье молоко. Поллитровка — 50 рублей.

«Берут те, кто о своем здоровье беспокоится, - описывает «колхозница» своих покупателей. - Молочко стерилизуем на германском оборудовании, оно пахнет пломбиром. Запаха козы вообще нету!»

Она не единственная, кто в семь утра уже раскладывает товар. Напротив торгует крестьянское хозяйство «Надежда» из Печорского района. Приехали в такую же рань.

«Пока разложимся — полвосьмого, бабушки идут. По субботам еще на «Центральном» стоим, но здесь больше нравится».

На их овощном столе обращает на себя внимание необычная остроконечная капуста. Продавцы объясняют — салатная, сорт называется «Шпиц». Но одной капустой сыт не будешь. Из другого угла рынка манит запах мясных деликатесов. И нечаянно услышанный запрос покупательницы:

«Короче, дайте мне чего-нибудь попробовать. Хоть немного, чтобы я потом понимала, что у вас брать. Не особо жирного».

Задача практически невыполнимая для торговца свиными колбасами и окороками. Из «не особо жирного» он выбирает грудинку и срезает ножом тонюсенькую пластинку.

«Нет, вы мне с собой отвешайте попробовать, - уточняет покупательница запрос, а могла бы за так деликатесов налопаться, не отходя от прилавка. - А эта грудинка хорошая?»

«Шикардосная!» - рекомендует продавец. Говорит, что его зовут Роман, колбасы он делает сам в цеху на улице Советской Армии.

Все это изобилие сворачивается после обеда. На шесть следующих дней от рынка остается мираж из оставленной лежать не земле плитки и сиротливого стоящего «капитального ларька».

Таким мы увидели рынок на Четырех углах в августе 2023 года. Конкретные детали дальнейшего развития территории не очень важны. Главное, чтобы это развитие, наконец, началось.

Юлия Магера