Общество

Площадку для выгула достраивают в Великих Луках. ФОТО

Строительство площадки для выгула собак завершается в Великих Луках, объект находится напротив дома №59, корпус 1 на проспекте Ленина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

«Властям Великих Лук поступало много просьб от жителей о необходимости создания специальных зон для выгула и дрессировки собак. В ходе всеобщего голосования с 14 апреля по 30 мая 2022 года великолучане выбрали одну из территорий – напротив дома №59, корпус 1 на проспекте Ленина – для обустройства площадки для выгула собак. В настоящее время завершается строительство объекта», - рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что площадка будет не только для выгула, но и для тренировок питомцев.