Общество

Дорогостоящая площадка для выгула и тренировок собак появится в Великих Луках - Татьяна Фомченкова

Площадка для выгула собак появится в Великих Луках. Об этом сообщила депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть один конкретный опыт работы с общественными советниками, который получил реализацию в инициативном проекте. Это было лет 5 или 6 назад, когда только создавался институт общественных советников, а я была городским депутатом. Один из советников предложила в городе благоустроить новую общественную площадку для выгула собак. Представьте, сколько времени прошло: был проект написан, потом - по-другому. И в этом году уже появился подрядчик, который напротив проспекта Ленина, 57 обустроит площадку», - рассказала Татьяна Фомченкова.

Депутат уточнила, что площадка будет не только для выгула, но и для тренировок питомцев.

«Проект достаточно дорогостоящий. Хотелось бы, чтобы работы были выполнены в срок. Они будут на контроле», - заключила она.