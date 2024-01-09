Общество

Повестки в военкомат получили 13 мигрантов в Пскове в новогодние праздники

Повестки в военкомат для постановки на воинский учет получили 13 мигрантов в Пскове в новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Фото здесь и далее: военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

«Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военной комендатуры (гарнизона, 1 разряда) (Псков) в период новогодних праздников проведены мероприятия по выявлению граждан призывного возраста, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт», - рассказали в ведомстве.

В результате удалось выявить 13 мужчин, проживающих на территории Пскова. Им дали разъяснения об уголовной и административной ответственности за уклонение от призыва на военную службу и выдали повестки для явки в комиссариат для постановки на воинский учет.

Ранее сообщалось о выявлении еще 23 таких мигрантов.