Общество

Четыре волчицы добыли охотники вблизи красногородских деревень

Четыре волчицы добыли охотники вблизи деревень Шахово, Яшково, Платишино и Поршино Красногородского муниципального округа. В охоте принимали участие жители Красногородского, Опочецкого и Пыталовского округов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципального округа.

Фото: администрация Красногородского муниципального округа

Всего, с момента установления снежного покрова, охотники на территории Красногородского округа добыли десять волков (семь волчиц и три волка). Волки были добыты при облавных охотах, в которых участвовали более 30 человек.

«Охота на волка - дело непростое и материально затратное. Это - труд, который под силу настоящему опытному охотнику. Волки считаются животными умными и способными довольствоваться не только инстинктами, а также аналитически мыслить. Взрослых волков флажки не всегда останавливают, и они могут проскочить под них», - рассказали в администрации.

Охота на хищников продолжается.

Ранее сообщалось, что два волка напали на собак в деревне Новоселье под Себежем 11 января. Собак от хищников смогла отбить хозяйка.

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В комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области при обнаружении следов жизнедеятельности волков в целях своевременной организации мероприятий, направленных на снижение их численности, псковичей просят незамедлительно сообщить о данных фактах охотоведу комитета по телефону: 8(911) 352-56-35.