Михаил Ведерников о выдворении российского пенсионера из Латвии: Это очередное проявление русофобии и слабоумия

В Псковской области окажут всю необходимую помощь 82-летнему российскому военному пенсионеру, видному деятелю соотечественного движения, председателю правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борису Каткову. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в эфире ГТРК «Псков».

Видео: ГТРК «Псков»

«Сегодня поступила информация, что власти Латвии приняли решение о выдворении из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова. Якобы он представляет "опасность национальной безопасности". На самом деле, полная ерунда. Просто очередное проявление русофобии и слабоумия. Дали час на сборы и как "преступника" сопроводили до границы. По моему поручению руководитель аппарата правительства Псковской области вместе с представителями комитетов по соцзащите, по здравоохранению уже выехали на границу – встретят Бориса Григорьевича, проведут первичный медицинский осмотр. В случае необходимости окажем всю медицинскую помощь. Мы уже определились, куда Бориса Григорьевича отвезем. А дальше пообщаемся, поймем, какие планы. В любом случае Псковская область его с удовольствием примет. Мы своих не бросаем», - сказал глава региона.