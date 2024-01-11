В России и мире

Решение о выдворении из Латвии российского ветерана Бориса Каткова антигуманно, заявили в посольстве

Решение о выдворении из Латвии российского военного пенсионера, видного деятеля соотечественного движения, председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова является антигуманным. Такое заявление сделало посольство России в Латвии.

«Согласно решению Министра внутренних дел Латвии, пожилой человек был признан угрозой национальности безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом никаких фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера не приводится. Вынесенный латвийскими властями вердикт не только является абсолютно антигуманным, нарушая принцип "неразделения" семьи (в Латвии у соотечественника остались супруга, дети и внуки), но и грубейшим образом попирает положения двустороннего межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 г. Убеждены, что эта циничная акция носит сугубо политический характер, направлена на запугивание русскоязычной общины Латвии и искоренение всякого "инакомыслия". Ожидаем принципиальной оценки реализуемой официальной Ригой дискриминационной политики в отношении граждан России со стороны международных правозащитных структур», - говорится в сообщении посольства в Telegram.

Смотрите также Российского ветерана Бориса Каткова депортируют из Латвии, заявил Дмитрий Шахов

Напомним, вопрос находится на личном контроле уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Псковский омбудсмен Дмитрий Шахов уточнил, что правозащитные институты готовы оказать поддержку ветерану при поступлении обращений.