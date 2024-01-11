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Российского ветерана Бориса Каткова депортируют из Латвии, заявил Дмитрий Шахов

Главу Латвийско-российской ассоциации сотрудничества и представительства Балтийского федерального университета имени Канта, 82-летнего Бориса Каткова депортируют из Латвии. Об этом уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Дмитрий Шахов

«К сожалению, власти Латвии приняли решение, что 82-летний ветеран подлежит депортации из страны, даже не подождав сроки на обжалование», – отметил Дмитрий Шахов.

Письмо, в котором говорится, что Борис Катков представляет «угрозу национальной безопасности» и будет выслан из страны, ветерану предоставили 11 января. Утром 12 января пограничники попросили его срочно собрать чемоданы для дальнейшей депортации за пределы Латвийской Республики.

«Это очень странное поведение со стороны латвийских властей. В ближайшее время Борис Катков пересечет границу через один из пропускных пунктов в Псковской области. Власти Российской Федерации и Псковской области примут все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность Бориса Каткова: и по здоровью, и по иным вопросам, связанным с его нахождением на территории Российской Федерации», – добавил он.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области уточнил, что правозащитные институты готовы оказать поддержку ветерану при поступлении обращений.