Выдворенного из Латвии пенсионера встретили на границе в Псковской области. ВИДЕО

82-летнего российского военного пенсионера, председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова встретили на границе в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Бориса Григорьевича встретили на самой границе. Обеспечили всё необходимое, окружили вниманием и заботой.
Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку», - написал Михаил Ведерников.
Решение о выдворении из Латвии пожилого Бориса Каткова в посольстве России в Латвии назвали антигуманным.