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Выдворенного из Латвии пенсионера встретили на границе в Псковской области. ВИДЕО

82-летнего российского военного пенсионера, председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Бориса Каткова встретили на границе в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Бориса Григорьевича встретили на самой границе. Обеспечили всё необходимое, окружили вниманием и заботой.

Сегодня обсудим планы на будущее и окажем всю необходимую помощь и поддержку», - написал Михаил Ведерников.

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Решение о выдворении из Латвии пожилого Бориса Каткова в посольстве России в Латвии назвали антигуманным.