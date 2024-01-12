Депортированный из Латвии пенсионер отправится из Псковской области в Калининград

Депортированный 82-летний российский военный пенсионер, председатель правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борис Катков отправится из Псковской области в Калининград. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
Глава региона отметил, что область со своей стороны обеспечит комфортный и безопасный переезд.
Решение о выдворении из Латвии пожилого Бориса Каткова в посольстве России в Латвии назвали антигуманным.