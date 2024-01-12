Общество

Депортированный из Латвии пенсионер отправится из Псковской области в Калининград

Депортированный 82-летний российский военный пенсионер, председатель правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Борис Катков отправится из Псковской области в Калининград. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, депортированный из Латвии Борис Григорьевич Катков решил отправиться дальше, в Калининград. Он родом оттуда и хочет вернуться на родную землю. Переговорил Антоном Алихановым (губернатором Калининградской области - ред.), рассказал о ситуации. Антон Андреевич заверил, что в Калининграде всё будет готово к встрече и размещению Бориса Григорьевича, будет оказана вся необходимая помощь и уделено максимальное внимание. Знаю, что так и будет», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что область со своей стороны обеспечит комфортный и безопасный переезд.

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Решение о выдворении из Латвии пожилого Бориса Каткова в посольстве России в Латвии назвали антигуманным.