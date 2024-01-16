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Общество

Арбитражный суд СЗФО оставил в силе решение взыскать с «Евро-Керамики Печоры» почти 640 млн рублей

16.01.2024 14:36|ПсковКомментариев: 0

Арбитражный суд Северо-Западного округа 15 января оставил в силе решение Арбитражного суда Псковской области от 22 мая 2023 года и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2023 года по делу о признании ООО «Евро-Керамика» (Москва) и ООО «Евро-Керамика Печоры» (Псковская область) взаимозависимыми лицами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Арбитражный суд Псковской области решением от 22 мая 2023 года по делу №А52-434/2023 удовлетворил исковые требования инспекции Федеральной налоговой службы №29 по Москве о признании ООО «Евро-Керамика» и ООО «Евро-Керамика Печоры» взаимозависимыми лицами и о взыскании суммы недоимки в размере 637 572 897 рублей 34 копейки, в том числе 408 152 108 рублей налога, 223 155 079 рублей 34 копейки пеней и 6 265 710 рублей штрафов.

«При рассмотрении дела по существу Арбитражный суд Псковской области установил обстоятельства, прямо подтверждающие перевод бизнеса основного налогоплательщика, что выразилось в переводе финансово-хозяйственной деятельности по изготовлению керамической плитки и иных изделий из керамики, в передаче необходимых ресурсов, без которых ведение такой деятельности невозможно: передача прав аренды на объекты недвижимого имущества и оборудования, включая специализированного и прямо задействованного в производстве керамических изделий, перевод работников, перезаключение контрактов с поставщиками сырья и покупателями готовой продукции», - пояснили в суде. 

Кроме того, продолжили в суде, действуя согласовано, общества совершили ряд последовательных действий, в результате которых ООО «Евро-Керамика Печоры» получило имущественную базу, сырьевые и трудовые ресурсы для продолжения осуществления ровно той деятельности, которую до 2020 года осуществляло ООО «Евро-Керамика». При этом ООО «Евро-Керамика» с 2020 года фактически перестала осуществлять хозяйственную деятельность.

Судом также установлено, что передача бизнеса не носила возмездного характера: ООО «Евро-Керамика» не получило от ООО «Евро-Керамика Печоры» оплаты или иного встречного удовлетворения.

Теги: #печорский район #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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