Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко. «Евро-Керамика-Печоры»: жить или умереть?

Читатели Псковской Ленты Новостей нас спрашивают, какова в итоге судьба печорской «Евро-Керамики» и просят не оставлять сложившуюся ситуацию без внимания. Что ж, вернемся к теме, тем более, что за минувшие с предыдущего материала две недели, ситуация, к сожалению, только усугубилась.

Фото: euro-ceramica.net

Напомню, что Арбитражный суд Псковской области по иску столичной налоговой инспекции наложил на счета и имущество ООО «Евро-Керамика-Печоры» обеспечительные меры. Причем никаких прямых претензий к предприятию у налоговиков нет — оно стабильно платит все необходимые налоги и взносы. Однако фискальный орган полагает, что ООО «Еврокерамика-Печоры» имеет аффилированные отношения с другим предприятием, которое что-то там задолжало в государственную казну. Задолжало или нет — не о том речь. Тут важно понимать, что аффилированность двух предприятий на данный момент не установлена — это не более чем предположение налоговой инспекции. Но и столь шаткой логики хватило, чтобы ввели обеспечительные меры.

В результате предприятие фактически лишилось права и возможности вести хозяйственную деятельность и находится под угрозой ликвидации. С заблокированными счетами и прямым запретом на покупку сырья и продажу готовой продукции много не наработаешь. 800 сотрудников градообразующего печорского завода в один миг оказались на грани потери работы.

Естественно, что «Еврокерамика-Печоры» подает в суд с требованием снятия ограничительных мер. Мотивация тут простая: отсутствуют юридические основания для таких мер. Налоговая утверждает, что между ООО «Еврокерамика-Печоры» и другим предприятием существует «родственная связь»? Ок, нет проблем, только сначала докажите эту связь в суде — так обычно поступают в правовом государстве.

На днях прошло первое заседание суда. В качестве участника была привлечена прокуратура, которая, фактически, подтвердила позицию «Евро-Керамики-Печоры» — для утверждения об аффилированности предприятий должно быть соответствующее правовое решение. А пока его нет, то и говорить не о чем.

Суд взял паузу, очередное заседание по вопросу снятия ограничительных мер пройдет завтра, 28 февраля. Будем надеяться, суд примет взвешенное и справедливое решение, опираясь, как это и положено, на закон и здравый смысл.

Вот только ожидание справедливости затягивается, а печорская «Евро-Керамика» бесконечно ждать решения не может. Если обеспечительные меры не будут сняты, а счета предприятия не разблокируют в самое ближайшее время, градообразующий завод, переживший «лихие 90-е», в самом прямом, физическом смысле слова умрет. Это, простите, элементарная «физика»: если предприятие не выпускает продукцию, ему нечем платить зарплату. Это значит, что 800 его сотрудников, практически все из которых проживают в Печорах, отправятся в столь непростое время на биржу труда, создавая социальную напряженность на ровном месте. И ради чего все это? Неужели ради амбиций столичных чиновников, для которых печорская «Евро-Керамика» и 800 работяг — пустой звук в тишине московских кабинетов?

Константин Калиниченко