Экономика

Владимир Панченко о причинах угрозы закрытия завода «Евро-Керамика Печоры»

Градообразующее предприятие «Евро-Керамика Печоры» находится на грани закрытия. Столичная налоговая требует от юрлица выплатить многомиллионный долг, который сформировался у обанкротившегося предшественника – «Евро-Керамики». Насколько правомерно такое требование? Почему «Евро-Керамика» была вынуждена прекратить свою деятельность? Как сегодня работает действующий завод и почему руководство не намерено выплачивать взыскиваемую задолженность? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил депутат Псковского областного Собрания депутатов (КПРФ) Владимир Панченко.

Судебный процесс

- Владимир Юрьевич, вас мы встречаем, по сути, прямо из зала суда. Расскажите, на каком этапе сегодня находится судебное разбирательство? До сих пор ли над заводом «Евро-Керамика Печоры» нависает угроза закрытия?

- Я приехал из Арбитражного суда Псковской области, где было предварительное слушание по иску Московской налоговой инспекции к «Евро-Керамика Печоры». Заседание прошло, на 22 марта назначено следующее заседание. Стороны смогли высказать свои доводы, попытаться объяснить суду сложившуюся ситуацию. На мой взгляд, ситуация складывается не в пользу «Евро-Керамика Печоры».

Напомню, что московская «Евро-Керамика», которая производила продукцию до «Евро-Керамика Печоры», сегодня находится в стадии банкротства. И процедура это небыстрая, управляющий занимается формированием конкурсной массы, взыскивает долги, опротестовывает сделки и так далее. Я знаю, что происходит оценка имущества, цифра складывается приличная. И налоговая инспекция, будучи одним из кредиторов в данной процедуре, вполне может рассчитывать на получение своих средств. Мы же с выплатой этих средств в пользу налоговой не согласны, я – руководитель «Евро-Керамики» - банкрота, не согласен с этим решением, но есть решение суда, вступившее в силу, и поэтому все идет своим чередом: банкротство, реализация, возмещение ущерба.

- В чем заключается иск Московской налоговой инспекции?

- Она считает, что «Евро-Керамика Печоры» является, грубо говоря, правопреемником, взаимно зависимым лицом, с которого можно потребовать возмещение ущерба за банкрота – «Евро-Керамику», с чем мы категорически не согласны. Налоговая инспекция применяет 45-ю статью Налогового кодекса. Я не юрист, но в этой статье четко прописаны основания, чтобы эту статью применить. Так вот, ни одного доказательства по этой статье налоговая не представила, кроме общих фраз про «взаимозависимость». Никто не отрицает, что зависимость между предприятиями есть: это тот же самый завод, территория, продукция, сотрудники – более 700 человек, они все так же работают на своих местах, никуда не делись.

Один из аргументов налоговой состоит в том, что у «Евро-Керамика Печоры» те же самые поставщики продукции, те же самые покупатели, но они не могут быть другими. Рынок керамической плитки – это не продуктовый рынок, на рынке керамики и плитки существует всего 10 поставщиков иностранного сырья, 10 поставщиков местного сырья. И поэтому все заводы, находящиеся на территории России, пользуются одними и теми же контрагентами. И поменять их, взять других – негде, рынок очень узкий. То же самое с покупателями нашей продукции, это тоже очень узкий рынок. Строительные магазины не находится на каждом углу, как продуктовые. У нас есть несколько ключевых покупателей – «Леруа Мерлен», «Петрович», они были у «Евро-Керамики», теперь они есть у «Евро-Керамики Печоры», других не бывает. Поэтому, на мой взгляд, абсурдно обвинять нас в этом и доказывать взаимозависимость по этим основаниям.

Кроме слова «взаимозависимость» в доводах налоговой ничего не звучит, но взаимозависимость не является приговором. Взаимозависимость – это форма отношений между людьми, но помимо взаимоотношений между людьми еще должны быть представлены доказательства, как эта взаимозависимость повлияла на какие-то, грубо говоря, отрицательные моменты. «Евро-Керамика Печоры» в свое время была выделена из «Евро-Керамика», в 2013 году, до всех претензий, до назначения налоговых проверок. Все претензии сложились после, поэтому на сегодняшний момент эти доказательства просто абсурдны, мы категорически не согласны с иском налоговой, пытаемся довести до суда свою позицию. Выводы сегодня делать рано, но ситуация пока развивается таким образом.

«Спасательный круг»

- Ранее на заседании у губернатора области налоговая выступила с предложением заключить мировое соглашение, согласно которому «Евро-Керамика Печоры» может получить рассрочку и выплачивать задолженность на протяжении 36 месяцев. Считаете ли вы такое предложение неким «спасательным кругом»?

- Я считаю это предложение просто вымогательством, это как требование террористов отпустить заложников на каких-то своих условиях. В случае с террористами на кону стоит жизнь людей, это более высокие материи, а в данном случае налоговая таким предложением просто шантажирует действующее предприятие. Если сегодняшнее предприятие «Евро-Керамика Печоры» пойдет на это предложение, оно тем самым признает свою вину, а мы ее категорически не признаем, и мы будем доказывать это. Если мы не сможем доказать это в нашем суде, значит, мы будем доказывать это в апелляции, в кассации и дойдем до Верховного суда. Ситуация идиотична, так не бывает в правовом государстве. Поэтому сегодняшние методы налоговой инспекции я могу оценить как террористические, как вымогательство, как попытку рейдерского захвата.

- Считаете ли вы, что в этой ситуации могут быть какие-то третьи заинтересованные лица?

- Наверное, на сегодняшний день я не знаю таких заинтересованных лиц. В данной ситуации я вижу просто недальновидность налоговой инспекции, которая хочет срубить сук, на котором сама сидит, потому что предприятие платит сегодня налоги, платит зарплату людям, пополняет бюджет. Для нашего предприятия сумма «долга» - неподъемная, поэтому есть сомнения, что налоговая в принципе сможет получить эти средства, а помимо этого, они еще лишатся и текущих поступлений в бюджет. Я могу ошибаться, но ежемесячно, наверное, зарплаты, отчисления во всякие фонды, составляют в сумме около 40 млн рублей. Поэтому завтра эти все отчисления и зарплаты прекратятся, если все останется в том виде, в каком есть.

Что касается совещания у губернатора, я благодарен правительству области, губернатору Михаилу Ведерникову и вице-губернатору Нинель Салагаевой за попытку помочь нам выбраться из этой ситуации. Я понимаю, что это спор между коммерческой организацией и налоговой инспекцией, и правительство региона здесь как бы не при делах. Но, я еще раз повторюсь, за участие, за попытку решить данный вопрос я правительству благодарен. Они со своей стороны продолжают бороться за то, чтобы предприятие спокойно работало.

На том же совещании присутствовал прокурор области, и я был очень удивлен, когда услышал из уст налоговой, что прокуратура поддерживает иск. Сегодня прокурору, который присутствовал на заседании, я задал вопрос, как может прокуратура, не являясь участником спора, не ознакомившись с актами налоговой инспекции, с иском налоговой инспекции, с позицией истца, как прокуратура уже может делать выводы.

И, опять же, из уст прокурора области прозвучала фраза о взаимозависимости. Повторюсь, взаимозависимость – это не обвинение.

Привет из 2013

- Чуть ранее вы сказали, что действия налоговой квалифицируете, в частности, как попытку рейдерского захвата. Приходилось ли «Евро-Керамике Печоры» с таким сталкиваться?

- Многие, наверное, помнят, это были 2012-2014 года, когда была попытка рейдерского захвата предприятия «Евро-Керамика». В этом временном промежутке я сам был участником этих событий. В области тогда был прокурор Кебеков (Тимур, прокурор Псковской области с 2007 по 2015 годы – ред.). И в области появился предприниматель Леонид Маевский, который приехал в область с готовым предложением – заняться здесь производством керамической плитки на ООО «Евро-Керамика», закрыть имеющиеся у налоговой претензии к предприятию взамен на завладение производством. Здесь я поясню, что на момент, когда данный господин делал это предложение, претензий у налоговой инспекции не было, но они появились в виде акта буквально через неделю. Что говорит о том, что человек владел ситуацией.

Претензии налоговой были сформированы искусственно. Леонид Маевский вышел на меня, как на руководителя предприятия «Евро-Керамика», озвучил свое предложение, но поддержки с моей стороны не получил, поэтому тут же он мне спрогнозировал открытие нескольких уголовных дел конкретно в отношении меня. И через пару недель эти дела возникли – по неуплате налогов. И в его предложении звучало решение вопроса: если мы договоримся, то завтра все претензии исчезнут.

Мы писали заявления в следственные органы, мы писали заявление в прокуратуру, был проведен ряд мероприятий, у нас были аудиозаписи со встреч данного господина с акционерами, с представителями собственников от «Евро-Керамики», где конкретно звучало предложение об отчуждении доли и закрытии всех вопросов. Эти все мероприятия, на мой взгляд, явно показывают картину, которая была на тот момент – это была конкретная попытка рейдерского захвата.

Наши следственные органы не нашли в действиях этого персонажа каких-то противоправных действий. Они сказали: «Подумаешь, он вам чего-то сказал, подумаешь, он чего-то там вам предложил – это не значит, что он мог это сделать, может быть, он просто какой-то маленький мошенник». Так вот, доведу до сведения заинтересованных лиц, что на сегодняшний день господин Маевский находится в тюрьме за вымогательство. Он точно так же в другой компании пытался завладеть имуществом. До этого он завладел имуществом комбината по производству керамической плитки в Ростове-на-Дону, но, слава Богу, сегодня имущество у законного владельца.

Данный человек сегодня находится в тюрьме. Другие люди смогли доказать, что он мошенник, жулик и рейдер, а к нам не прислушались. Еще один человек сидит в тюрьме (или ему предъявлено обвинение, я не помню) – это начальник отдела выездных проверок налоговой инспекции №29, которая сегодня нам предъявляет претензии, его обвиняют или уже обвинили во взяточничестве.

- Как вам тогда удалось выйти из ситуации?

- В тот момент и был осуществлен вывод имущества с «Евро-Керамики» на другое юрлицо, это как раз был 2013 год. Мы делали это только для того, чтобы спасти предприятие, чтобы увести имущество на другое юрлицо и спасти предприятие от рейдерского захвата. Все налоговые претензии на тот момент были удовлетворены, претензий к предприятию не было. И сказать, что мы это сделали специально для ухода от налогов, нельзя, у нас не было никаких поводов и оснований этого делать. Попытка рейдерского захвата – это была единственная причина, по которой мы сделали выделение. Да, эти компании взаимозависимы, но, опять же, повторюсь, что взаимозависимость – это не обвинение, это просто форма сотрудничества.

Почему мне все это вспомнилось, потому что в тот момент все это было сфабриковано. Я повторюсь, мы не согласны с актом налоговой инспекции по проверке 2013 года, потому что налоговая инспекция, на наш взгляд, в то время тоже была связана с этими делами. Налоговая инспекция в те года проводила проверку на предприятии, были привлечены эксперты московские, и они подтвердили на предприятии все заявленные нами формы вычетов. И не было никаких оснований нам начислять долги, их потом стали начислять по формальным обстоятельствам, за то, что какие-то подрядные организации якобы не имели возможности оказывать нам услуги.

- Так в чем же состоит претензия налоговой к «Евро-Керамике»?

- Претензия к «Евро-Керамике» – это акт выездной проверки налоговой от 2014 года. Акт выносился в течение пяти лет. Это недопустимо ни для одной организации. Я не знаю, что поменялось в 2019 году, но решение было вынесено в 2019 году. В 2014 году была назначена проверка, и с 2014 по 2019 год налоговая выносила решение. То есть у них вообще все не шло, все это было притянуто за уши, но в 2019 году изменилось законодательство, и они нам предъявили эти недоимки. Поэтому в 2019 году была вынуждена закрыться та «Евро-Керамика», потому что на ее счета и имущество также наложили арест. Она была вынуждена прекратить свою деятельность, и производством плитки начала заниматься «Евро-Керамика Печоры», грубо говоря, с чистого листа. Это все в рамках законодательства, все было сделано по закону. А сегодня налоговая решила, что теперь она с работающего юрлица, к которому нет никаких претензий, взыщет еще 600 миллионов за старые года. Я повторюсь, к «Евро-Керамике Печоры» сегодня нет претензий ни у кого, и она могла бы работать, платить зарплату. Это все связано с 2013 годом, это и есть те обязательства, которые на нас навешивали для того, чтобы забрать предприятие.

Производство не «с колес»

- Расскажите, какая ситуация сегодня складывается на самом заводе? Есть ли у вас электроснабжение, работает ли производство, что с разрешением на продажу продукции?

- Электроснабжение у нас есть, газ у нас есть. Остатки сырья мы вырабатываем, пару линий приостановлены. Я уже говорил, что решение по блокировке счетов с разрешением при этом платить налоги и зарплату – циничное. Все понимают: чтобы заплатить зарплату и налоги, для этого нужно сначала произвести товар, потом его продать. Чтобы произвести товар, нужно сначала купить составляющие, заправить автомобили бензином, выдать людям спецодежду. А как мы можем это сделать, если у нас заблокированы счета?

- Вы говорите, что на сегодняшний день вырабатываете сырье. Надолго ли его хватит?

- Производство керамики не работает «с колес», это очень большие объемы. В месяц мы получаем до 150 вагонов сырья, это несколько эшелонов, чтобы вы понимали масштабы. Поэтому мы стараемся, чтобы у нас был как минимум трехмесячный запас. Запчасти у нас тоже всегда в наличии, потому что производство круглосуточное, его нельзя остановить. Можно затушить печь, но потом разжигать ее мы будем с большими потерями и на протяжении длительного периода времени. Поэтому у нас так организована работа, чтобы всегда был запас.

Кроме того, сегодня еще к нам заходит сырье, которое было оплачено чуть раньше, но какая-то сырьевая база у нас уже закончилась, и определенный вид продукции мы уже производить не можем. Поэтому продержимся так, ну не знаю, буквально, может быть, месяц максимум.

- А что происходит с сотрудниками, которые работают на приостановленных линиях?

- Часть работников перераспределена, в Печорах большая проблема с кадрами, у нас на предприятии есть порядка 300 вакансий, мы готовы предоставить работу людям, лишних рук нет. Поэтому работников с приостановленных линий мы перераспределили, но до бесконечности этого делать мы не сможем, на каком-то этапе оставшихся некуда будет перераспределять.

- На заводе «Евро-Керамика Печоры» работает порядка 800 человек, это градообразующее предприятие в Печорах, и в сложившейся ситуации, на грани закрытия, вы вынуждены платить сотрудникам зарплату. Как выходите из ситуации?

- Зарплату предприятие выплатило. Сегодня, 15 марта, заплатили и налоги, и отчисления, и зарплату, потому что на счетах предприятия была часть денег. Еще есть клиенты, которые работают с отсрочкой платежа, они продолжают перечислять деньги за старые поставки. Поэтому зарплату сегодня выплатили, но что будет дальше – вопрос.

Надежды и ожидания

- Правительство области обещает не бросать ситуацию на самотек, при этом столичная налоговая не отступает. Как оцениваете перспективы завода? Какое настроение сегодня на «Евро-Керамике Печоры»?

- Настроение отвратительное. И на совещании у губернатора настроение у меня было отвратительное. Когда все начиналось, я надеялся, что будет какой-то конструктив, будут какие-то решения, в какой-то момент даже немножко сорвался на эмоциях. Может быть, даже был немножко резок и извинился бы за свое поведение, но все это эмоции и невидение перспектив. В суде наши юристы докладывали судье наши аргументы, но у меня создалось впечатление, что все эти аргументы мимо ушей пролетели, им не уделили внимания. Так что перспективы пока довольно мрачные. Остается только ждать и надеяться.

Беседовала Ксения Иванова