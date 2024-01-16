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Общество

81-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают Великие Луки

17.01.2024 07:00|Псков

17 января Великие Луки отмечают 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

По этому случаю в городе пройдут памятные мероприятия — возложения цветов, митинги, концерты. В учреждениях образования стартовали тематические занятия и экскурсии, студенты намерены почтить память павших бойцов лыжным походом.

Неслучайно «Малым Сталинградом» прозвали город на Ловати после того, как завершилась операция по его освобождению от фашистов. На улицах города велись ожесточенные бои с 25 ноября 1942 года по 20 января 1943 года.

Великолукская наступательная операция проводилась силами 3-й ударной армии, частью сил 43-й армии, других соединений и частей из состава Калининского фронта и резерва Ставки.

Противник оборонялся на хорошо подготовленных позициях. Первый рубеж немецкой обороны проходил в двух-трех километрах от Великих Лук. Второй рубеж включал окраины города и примыкавшие к ним населенные пункты. К обороне были приспособлены также многие здания в самом городе.

Операция началась 24 ноября, когда начали действовать передовые отряды советских войск. На следующий день в сражения вступили главные силы. Наступая в трудных условиях лесисто-болотистой местности, советские войска преодолели ожесточенное сопротивление противника и 28 ноября окружили его группировку в Великих Луках. Продолжив наступление, к 10 декабря они продвинулись на 25-30 км и на двух участках южнее и севернее Новосокольников перерезали железную дорогу, связывавшую немецкие группы армий «Север» и «Центр». Германское командование перебросило на великолукское направление нескольких соединений и предприняло попытки деблокировать окруженные в Великих Луках войска. В течение месяца противник наносил контрудары по флангам наступавших советских войск и в итоге смог на узких участках фронта продвинуться до 15 км и выйти на подступы к городу, однако соединиться с окруженной группировкой ему не удалось. Чтобы избежать кровопролития, советское командование через парламентеров передало начальнику немецкого гарнизона подполковнику фон Засу предложение о капитуляции. Оно было мгновенно отклонено, и советские войска перешли к ликвидации противника.

17 января 1943 года после тяжелых боев остатки 7-тысячного гарнизона были окончательно уничтожены, и Великие Луки были освобождены.

20 января 1943 года продолжавшаяся около 2 месяцев Великолукская операция закончилась. В общей системе стратегических действий, проводимых на западном и северо-западном направлениях, Великолукская операция сыграла большую роль. С ликвидацией великолукского плацдарма, за который ожесточенно бились немецкие войска, утратили свое значение демянский и ржевско-вяземский выступы.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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