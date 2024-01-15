Общество

«Малый Сталинград»: Великие Луки готовятся к 81-й годовщине освобождения города

17 января Великие Луки отметят 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. По этому случаю в городе пройдут памятные мероприятия — возложения цветов, митинги, концерты. В учреждениях образования стартовали тематические занятия и экскурсии, студенты намерены почтить память павших бойцов лыжным походом.

Псковская Лента Новостей выяснила, как ведётся подготовка к важной дате, куда отправятся лыжники и кто может к ним присоединиться, и какими ещё событиями будет насыщена «Неделя боевой славы».

Поколение победителей

Первое в этом году видеообращение глава Великих Лук Николай Козловский посвятил именно предстоящему памятному дню. «Дата 17 января священна для каждого жителя города воинской славы Великие Луки. Имена героев, сражавшихся за свободу города и страны в годы Великой Отечественной войны, увековечены в памятниках и монументах, названиях улиц и площадей. На примерах их мужественности и самоотверженности мы воспитываем нашу молодёжь», - подчеркнул градоначальник.

Город был освобождён в ходе Великолукской наступательной операции, которая длилась с 25 ноября 1942 года до конца января 1943-го. В планировании операции участвовал лично Георгий Жуков.

«Легендарный маршал Победы ставил несколько целей: помимо освобождения города наши войска должны были блокировать в районе Великих Лук значительные силы Вермахта, чтобы ни один вражеский солдат, ни одна единица вражеской техники не были переброшены на Сталинградский фронт. Поставленные полководцем задачи были успешно решены, и Великолукская наступательная операция вошла в историю страны как одна из важных и успешных военных операций Великой Отечественной войны, получив название «Малый Сталинград», - напомнил Николай Козловский.

Он заметил, что великолучане знают о событиях тех лет и почитают героев, отстоявших свободу и независимость Отечества и своего города. По мнению Николая Козловского, сохранение этой священной памяти - прочная основа воспитания патриотизма у молодого поколения жителей города воинской славы и гордости за Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками, которую одержал советский народ.

План мероприятий по случаю значимой даты опубликован на официальном сайте города. Так, в 11:00 начнется церемония возложения цветов и минута молчания на территории братского воинского захоронения воинов Советской Армии. Там же представители Великолукской епархии отслужат панихиду по погибшим.

В 11:30 цветы и венки будут возложены к стеле «Город воинской славы» на площади Ленина, затем - к другим памятным местам города: могиле Героя Советского Союза Александра Матросова, обелиску Славы, танку Т-34. На территории мемориального комплекса «Вечный огонь» в 12:00 пройдёт памятный митинг.

В 17:00 в драматическом театре запланирован концерт, в ходе которого великолучан в торжественной обстановке наградят медалью «Город воинской славы». Её получат люди, внесшие весомый вклад в развитие города. Вход по пригласительным билетам.

«Уверен, что сохранение памяти о героизме поколения победителей, разгромивших гитлеровские войска, — это наш с вами священный, первейший долг», - отметил глава Великих Лук в видеообращении.

В поход на лыжах

К Дню освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков будет приурочено ещё одно мероприятие. 20 января все желающие смогут принять участие в лыжном походе к месту, где в период Великолукской наступательной операции дислоцировался штаб 3-й Ударной Армии.

Акцию ежегодно организует студенческий патриотический клуб «Я горжусь» Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Весной студенты наводят порядок на территории памятного знака, установленного на месте расположения штаба 3-й Ударной Армии в Сенчитском бору, а зимой отправляются туда на лыжах.

Памятный знак на месте штаба 3-й Ударной Армии. Фото организаторов акции

Как правило, в мероприятии участвуют 20-30 человек, в зависимости от погодных условий. «Нынче ожидаем много участников, потому что к нам присоединится кадетская школа. У них маршрут буде покороче, они будут идти от Тетеркино до места дислокации штаба 3-й Ударной Армии, потом на лыжную базу. А мы пойдём с лыжной базы туда и обратно, в общей сложности получается порядка 19 км», - рассказал руководитель клуба «Я горжусь», доцент кафедры теории и методики лыжного спорта ВЛГАФК Алексей Аввакуменков.

По его словам, в походе обычно принимают участие люди, уверенно стоящие на лыжах, но и начинающим дозволяется проверить свои силы. Приглашается и молодёжь города в возрасте от 14 лет (до 18 лет - участие только с родителями или педагогами образовательных учреждений). При необходимости организаторы готовы предоставить инвентарь. «Если человек имеет желание, лыжи можно взять у нас, только заранее предупредить, какой размер», - уточнил организатор.

Лыжный переход к месту штаба 3-й Ударной Армии 18.01.2023. Фото организаторов акции

Стоит учитывать, что мероприятие растянется на весь день. Отправление состоится утром, к обеду участники похода достигнут пункта назначения, где смогут подкрепиться солдатской кашей. На территории дислокации штаба состоится памятный митинг, после чего участники возложат к обелиску гирлянду Воинской Славы, которую традиционно изготавливают сами на месте. Затем лыжники выдвинутся в обратный путь.

Желающие принять участие в лыжном переходе могут заявить о своём намерении по телефону: 8-911-355-78-01.

Подобные походы клуб «Я горжусь» организует на регулярной основе на протяжении всего года. К примеру, в сентябре первокурсники ВЛГАФК совершили велопоход к месту, где погиб Герой Советского Союза Матвей Кузьмин, повторивший подвиг Ивана Сусанина. 14 февраля 1942 года он вывел немецкий отряд на засаду бойцов Красной Армии и ценой своей жизни предотвратил прорыв противника в тыл.

24 февраля минувшего года великолучане отправились в лыжный поход, посвященный 80-й годовщине подвига Александра Матросова. Лыжники преодолели 22 километра по лесным дорогам и болотам, чтобы добраться до мемориального комплекса в деревне Чернушки.

Отметим, клуб «Я горжусь» ВЛГАФК создан в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Великолукское объединение входит в одноимённую всероссийскую Ассоциацию студенческих патриотических клубов, насчитывающую более 400 участников.

«Мы занимаемся всеми направлениями патриотического воспитания. Подключаем молодёжь, работаем с кадетами, проводим для них различные мероприятия. Работаем по направлениям «Волонтёрство» и «Наставничество», помогаем проводить мероприятия, не только патриотические, но и спортивные, например», - перечислил Алексей Аввакуменков. Клуб тесно сотрудничает с местным отделением «Юнармии», отделом по молодёжной политике управления образования администрации города, организует для студентов встречи с героями, в том числе с участниками СВО и олимпийскими чемпионами. Налажено взаимодействие с благотворительным фондом «Сыны Отечества», занимающимся поддержкой военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации.

Кроме того, в 2024-м году будет реализован проект Алексея Аввакуменкова по начальной военной подготовке для студентов «Образовательный военно-спортивный сбор «Гвардейский взвод». Проект стал одним из победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди физических лиц в 2023-м году. Занятия в вузах начнутся в марте.

А уже 17 января члены студенческого клуба присоединятся к общегородскому митингу у Вечного огня.

Неделя боевой славы

Памятные мероприятия пройдут в течение недели во многих учреждениях культуры, образования и других организациях. Так, 18 января в 18:30 в Доме культуры Ленинского Комсомола состоится концерт «Январь 1943 года» с участием творческих коллективов ДК и города Великие Луки. Вход свободный.

Афиша ДК ЛК

В школах накануне памятной даты проходят уроки мужества, учащиеся посещают братские захоронения и возлагают цветы к могилам павших воинов. Запланированы экскурсии на Аллею героев, школьникам предстоит изучить биографии великолучан — героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы трёх степеней. В управлении образования администрации города анонсировали проведение патриотических занятий «Подвиг солдата живёт в веках» и другие события.

В дошкольных учреждениях проводятся аналогичные мероприятия для самых маленьких. К примеру, воспитанники детского сада №19 совместно с воспитателям составили проект «Минувших лет живая слава!» Дети рассматривали журналы, подборки о городе, о памятных местах и героях — детях и взрослых, рассказывали, что они знают по теме, рассматривали модели техники.

«Основной целью данных мероприятий является формирование у дошкольников патриотических чувств, на основе расширения представлений детей о героических страницах истории города Великие Луки и о боевых традициях земляков во времена Великой Отечественной войны», - написала старший воспитатель учреждения Татьяна Панова на своей странице «ВКонтакте».

Насыщенный план на предстоящую «Неделю боевой славы» разместил в своей группе в соцсети детский сад № 24. Запланированы тематические занятия «Освобождение города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков», «Дети на войне», «Улицы героев», «Войны не знаем мы, но все же», «Знакомим детей с подвигом жителей города в ВОВ». Дошкольникам расскажут об историческом прошлом города, малыши узнают, почему Великие Луки называют «Малым Сталинградом». Также в списке мероприятий — заучивание стихотворений, чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, открыток. Будет работать фотовыставка «Давным-давно была война», состоятся музыкально-спортивное мероприятие «Слава тебе, любимый город», выставка детских рисунков «Освобождённый город». Воспитанники детского сада побывают на экскурсии в музее им. Маршала Советского союза Г. К. Жукова школы № 13, а 17 января возложат цветы на братское захоронение и примут участие в других городских мероприятиях, посвященных празднованию 81-й годовщины освобождения города.

Великие Луки находились в немецкой оккупации с 24 августа 1941 года и стали одним из первых крупных городов, которые удалось освободить от врага. Тяжелые кровопролитные сражения за город на Ловати длились почти два месяца. Жители города по сей день помнят и чтят мужество и стойкость своих защитников и освободителей.

Ульяна Лаблюк