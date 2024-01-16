Николай Козловский поздравил горожан с 81-й годовщиной освобождения Великих Лук

С днём освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков великолучан поздравил глава города Николай Козловский. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.
Великие Луки. Фото: группа ДК имени Ленина в социальной сети «ВКонтакте»
Николай Козловский напомнил, что город был освобождён в результате Великолукской наступательной операции, которая вошла в историю России под названием «Малый Сталинград» и была признана одной из значимых и успешных операций Великой Отечественной войны.
Великолучане свято хранят память о стойкости и величайшем патриотизме защитников и освободителей города, о тех, кто не вернулся с полей сражений, воспитывают молодёжь на подвигах поколения, разгромившего немецко-фашистских захватчиков и восстановившего страну после войны, продолжил Николай Козловский.
Он поблагодарил ветеранов войны и труда за ратные и трудовые подвиги, безграничную любовь и преданность Родине.
«Желаю всем великолучанам крепкого здоровья, большого личного счастья и осуществления намеченных планов! Добра, благополучия и процветания нашей стране и городу Великие Луки!» - заключил Николай Козловский.