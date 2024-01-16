Общество

Николай Козловский поздравил горожан с 81-й годовщиной освобождения Великих Лук

С днём освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков великолучан поздравил глава города Николай Козловский. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Великие Луки. Фото: группа ДК имени Ленина в социальной сети «ВКонтакте»

Николай Козловский напомнил, что город был освобождён в результате Великолукской наступательной операции, которая вошла в историю России под названием «Малый Сталинград» и была признана одной из значимых и успешных операций Великой Отечественной войны.

«Сражения за Великие Луки были ожесточёнными и кровопролитными. Решительные боевые действия наших воинских частей по овладению Великолукским плацдармом начались 25 ноября 1942 года. 17 января 1943 года упорная, непримиримая борьба за Великие Луки завершилась безоговорочной победой наших войск», - подчеркнул глава города.

Великолучане свято хранят память о стойкости и величайшем патриотизме защитников и освободителей города, о тех, кто не вернулся с полей сражений, воспитывают молодёжь на подвигах поколения, разгромившего немецко-фашистских захватчиков и восстановившего страну после войны, продолжил Николай Козловский.

«Уверены, что наше общее стремление быть достойными примеров поколения победителей, совместно добросовестно трудиться на благо страны и родного города позволят жителям Великих Лук внести свой весомый вклад в дальнейшее развитие нашего города воинской славы и укрепление могущества России», - отметил градоначальник.

Он поблагодарил ветеранов войны и труда за ратные и трудовые подвиги, безграничную любовь и преданность Родине.

«Желаю всем великолучанам крепкого здоровья, большого личного счастья и осуществления намеченных планов! Добра, благополучия и процветания нашей стране и городу Великие Луки!» - заключил Николай Козловский.