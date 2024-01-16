Общество

Четыре школьных класса в Псковской области закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Псковской области зарегистрировали 94 случая новой коронавирусной инфекции с 8 по 14 января. Заболеваемость ОРВИ в области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась в 1,8 раза, в Пскове – на 32,3 %. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

С 8 по 14 января 2024 года выявлено 4263 случая ОРВИ. В том числе зарегистрировано 62 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 47,8 %. В Пскове зарегистрирован 2001 случай ОРВИ, или 45,8 % от общего количества заболеваний по области.

По результатам лабораторных исследований материала от больных на наличие респираторных вирусов выявлено 2,5 % положительных проб. Среди положительных результатов вирусы гриппа составили 82,7 %, в том числе вирусы гриппа А – 96,8 %, вирусы гриппа В – 3,2 %.

Из числа прочих положительных:

метапневмовирусы составили 6,7 %,

риновирусы – 5,3 %,

вирусы парагриппа – 2,7 %,

РС-вирусы – 1,3 %,

вирусы COVID-19 – 1,3 %.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся закрыто 4 класса в 3 средних школах.

Во время прививочной кампании в Псковской области вакцинировано против гриппа 270 128 человек, что составляет 46 % населения.