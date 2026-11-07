Прошло распределение выпускников Псковского филиала Университета ФСИН России

Распределение выпускников Псковского филиала Университета ФСИН России 2027 года состоялось на заседании комиссии Федеральной службы исполнения наказаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

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Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний и Псковский филиал университета в режиме видео-конференц-связи приняли участие в заседании комиссии ФСИН России по распределению выпускников, завершающих обучение в 2027 году.

Мероприятие прошло под председательством начальника Главного оперативного управления ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Васильева.

По итогам заседания 32 курсанта Псковского филиала Университета ФСИН России, обучающихся в образовательной организации, распределены в 15 территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний в соответствии с решением комиссии.

Врио начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков выразил надежду, что все курсанты 4 курса успешно завершат обучение и в будущем году приступят к исполнению своих непосредственных обязанностей по месту служебной деятельности.