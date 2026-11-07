 
Общество

Прошло распределение выпускников Псковского филиала Университета ФСИН России

0

Распределение выпускников Псковского филиала Университета ФСИН России 2027 года состоялось на заседании комиссии Федеральной службы исполнения наказаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний и Псковский филиал университета в режиме видео-конференц-связи приняли участие в заседании комиссии ФСИН России по распределению выпускников, завершающих обучение в 2027 году.

Мероприятие прошло под председательством начальника Главного оперативного управления ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Николая Васильева.

По итогам заседания 32 курсанта Псковского филиала Университета ФСИН России, обучающихся в образовательной организации, распределены в 15 территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний в соответствии с решением комиссии.

Врио начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Роман Иваняков выразил надежду, что все курсанты 4 курса успешно завершат обучение и в будущем году приступят к исполнению своих непосредственных обязанностей по месту служебной деятельности.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026