Общество

Владеющими нейросетями сотрудникам готовы платить больше 11% компаний - опрос

Каждая десятая компания готова увеличить уровень зарплаты для сотрудников, которые знают, как работать с нейросетями. Указанные данные выяснили в службе исследований сайта по поиску работы hh.ru.

Кроме того, исследование выявило то, как сильно нейросеть влияет на рынок труда, насколько умение работать с ИИ влияет на уровень зарплаты и обращают ли работодатели на знание нейросети при поиске сотрудников.

Опрос работодателей показывает, что каждая третья компания заметила большой рост спроса на специалистов с навыком работы с нейросетями в 2023 году – так ответили сразу 35% компаний. Интересно, что 8% компаний отметили рост интереса со стороны бизнеса к специалистам по ИИ в 2021 году, еще 17% в 2022. А вот остальные 40% пока вообще не видят сильных изменений на рынке по теме нейросетей.

При этом сами компании, прошедшие опрос, заметили, что обращают внимание на навык работы с нейросетями в резюме кандидатов в 17% случаев. Более того, компании даже назвали конкретные нейросети, которые предпочитают использовать в своей компании, а также с которыми должны уметь работать сотрудники или соискатели. В пятерку лидеров вошли ChatGPT (используют 69%), Midjourney (31%), Kandinsky (19%), Stable Diffusion (13%) и IMAGINE (13%).

С другой стороны, для 69% представителей бизнеса пока что навык работы в нейросетями не нужен или не критичен. Остальные затруднились ответить.

Чаще всего бизнес готов доплачивать работникам, владеющим нейросетями, от 10% до 20% к зарплате. Интересно, что еще 6% готовы предоставить нематериальные бонусы таким сотрудникам. А вот 65% не обращают внимание на такое умение и доплачивать за него не собираются.

Между тем компании в общем-то готовы развивать навыки своих сотрудников относительно нейросетей. Например, каждый второй работодатель готов приставить к работникам, желающим освоить нейросети ментора или других опытных коллег. Еще 44% могут оплатить дополнительные обучающие курсы и сертификации. 44% могут создать специализированные отделы, работающие с нейросетями. Четверть работодателей в целом рассматривают варианты выплату бонусов за успешную реализацию проектов, использующих нейросети.