Общество

Снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 26 января

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области днем 26 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью в большинстве районов, днем местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, в отдельных районах с мокрым снегом.

На дорогах сохранится гололедица. Будет дуть ветер северных направлений ночью со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, днем - со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток будет находиться в диапазоне от 0 до -4 градусов.

Атмосферное давление будет низким.