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Онколог перечислила основные признаки рака у ребенка

Утомляемость, слабость, снижение аппетита у ребенка, а также лихорадка могут быть признаками злокачественного новообразования. Об этом заявила директор НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Светлана Варфоломеева.

Примерно в половине случаев злокачественные опухоли у детей, за исключением опухолей ЦНС, по ее словам, диагностируются без всяких на то симптомов, пишут «Известия».

«Их выявляют при проведении тех или иных исследований: анализа крови, УЗИ, рентгенологического исследования грудной клетки, скрининга на первом году жизни, ультразвукового скрининга плода у беременной женщины», — пояснила она.

Другие 50% случаев, по словам Светланы Варфоломеевой, связаны с тяжелой клинической картиной. Помимо утомляемости и слабости, это лихорадка, которая связана непонятно с чем.

«У ребенка поднимается температура, но нет ни красного горла, ни нарушения деятельности органов и систем. Врач берет анализ крови и видит те или иные "красные флаги", которые могут способствовать пониманию, что это опухолевый процесс», — пояснила врач.

Важно информировать педиатров о том, что у детей бывают злокачественные опухоли, чтобы они в случае необходимости могли своевременно направить ребенка на нужные исследования, подчеркнула эксперт.