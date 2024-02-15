Общество

Псковские следователи приняли участие в митинге в годовщину вывода советских войск из Афганистана

В Пскове офицер следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Александр Медведев принял участие в мероприятии, посвященном 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

«15 февраля ежегодно в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. В этот день ровно 35 лет назад из Афганистана вывели советские войска. Более девяти лет военнослужащие ограниченного контингента советских войск в сложнейших условиях вели бои на территории Афганистана, защищая местное население, промышленные предприятия и объекты инфраструктуры от нападений моджахедов, иногда ценой своей собственной жизни выполняя поставленные задачи», - рассказали следователи.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Александр Медведев принял участие в торжественной церемонии возложения гирлянды воинской Славы и цветов к мемориалу воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач.

Участники мероприятия отдали дань уважения воинам-интернационалистам, которые, выполняя присягу, проявили мужество, доблесть и преданность родной стране, отметили в ведомстве.

Перед церемонией была отслужена заупокойная лития, после чего присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.