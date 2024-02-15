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Митинг состоялся в Пскове в 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. ФОТО

Торжественный митинг, посвященный 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся в Пскове 15 февраля у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых задач во второй половине ХХ века, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На митинге собрались ветераны боевых действий, родственники воинов-интернационалистов, военнослужащие Псковского гарнизона, жители Пскова. Также в мероприятии приняли участие председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, сенатор от Псковской области Алексей Наумец, глава Пскова Борис Елкин и другие представители власти и общественности.

Участники митинга почтили память павших минутой молчания. Состоялась церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к подножию монумента, также была проведена заупокойная лития по погибшим воинам-интернационалистам.

Напомним, военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан, в котором принимал участие ограниченный контингент советских войск, начался для СССР 25 декабря 1979 года. Советские войска покинули Афганистан 15 февраля 1989 года – в 2010 году эта дата в России стала официальным праздником – Днём памяти воинов-интернационалистов.

За 10 лет участия в войне советская армия потеряла убитыми и умершими от ран более 15 тысяч человек. В боях в Афганистане погибли 46 псковичей, из них более половины посмертно награждены орденами и медалями, а три военнослужащих получили звание Героя Советского Союза.