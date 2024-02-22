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Дмитрий Белюков о мероприятиях в память об Александре Матросове: РВИО не могло остаться в стороне

Псковское отделение РВИО участвует во многих памятных мероприятиях, посвященных славной военной истории нашего Отечества. Об этом сообщил руководитель местного отделения Российского военно-исторического общества в Великих Луках, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Российское военно-историческое участвует во многих памятных мероприятиях, посвященных славной военной истории нашего Отечества. Имя Александра Матросова знают все. Когда мы говорим "Матросов", то понимаем, о каком подвиге идет речь - подвиге самопожертвования. Сегодня здесь, в деревне Чернушки, проходит памятный митинг, посвященный годовщине подвига Матросова. РВИО не могло остаться в стороне. Здесь довольно много членов нашего общества: ветераны, молодежь, преподаватели», - сказал он.

Дмитрий Белюков отметил, что участники мероприятий почтили память Александра Матросова.

«Мы вспомнили о его выдающемся великом поступке, который до сих пор остается примером несгибаемого мужества и жертвенности, когда человек во имя спасения своих друзей и товарищей, которые гибли здесь, отдал свою жизнь и спас их. Имя его - олицетворение выдающегося поступка, который останется в веках на много поколений», - заключил он.

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Напомним, Александр Матросов родился 5 февраля 1924 года. В 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, попал в действующую армию — во 2-й отдельный стрелковый батальон 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина. Подразделение находилось в резерве, но позже его направили на Псковскую землю.

В конце февраля 1943 года батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки Локнянского района. Подразделение попало под сильный вражеский огонь — три пулемета находились на укрепленных позициях — в дзотах. Два удалось подавить, но третий продолжал огонь, не давая советским войскам продвинуться вперед.

В сторону дзота Александр Матросов пополз вместе с рядовым Петром Огурцовым, но подобрался к укреплению один — сослуживца тяжело ранили. Сначала он бросил две гранаты, на время пулемет замолчал. Как только бойцы поднялись в атаку, снова раздались пулеметные очереди. Тогда юноша поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Полученных мгновений хватило, чтобы бойцы смогли подойти поближе и уничтожить противника.

Александр Матросов ценою своей жизни помог сослуживцам выполнить боевую задачу — 19 июня 1943 года красноармейцу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Александр Матросов был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района Псковской области. В 1948 году его прах перезахоронили в Великих Луках.