Общество

Подвиг их бессмертен

9 февраля в Великих Луках состоялся круглый стол регионального отделения Российского военно-исторического общества, посвященный 80-летию освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Депутаты Госдумы, представители руководства города, члены РВИО и кадеты заслушали доклады о подвигах героев Великой Отечественной войны, а также напутствовали нового руководителя местного отделения РВИО в Великих Луках.

Подробнее о событии - в репортаже обозревателя Псковской Ленты Новостей.

Часть менталитета

5 февраля в Великих Луках отметили 100-летие со Дня рождения Александра Матросова. Именно здесь, на юге Псковской области, воздвигнут памятник Герою Советского Союза, которого знают во всём мире.

В рамках визита в город члены реготделения РВИО и почетные гости возложили цветы к монументу и ознакомились с экспозицией краеведческого музея Великих Лук, посвященной Великой Отечественной войне. Экскурсию провёл Почетный гражданин города Великие Луки, заслуженный учитель РФ, краевед Владимир Орлов. А солистка хора «Вдохновение» Алина Стукач подготовила музыкальное приветствие для участников круглого стола.

«Это первое большое мероприятие регионального РВИО в этом году, и проходит оно в Великих Луках. Хочу выразить признательность руководству города, краеведам, общественникам за то, что поддержали нашу инициативу, - поприветствовал собравшихся член Совета регионального отделения РВИО Максим Костиков. - Этот год действительно памятный. Александр Матросов стал символом мужества, воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине».

Затем к присутствующим обратился заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов: «Имя Александра Матросова стало нарицательным, порядка 400 человек повторили его подвиг в годы Великой Отечественной войны. Но как только кто-то произносит имя Александра Матросова, каждому становится ясно, о каком подвиге идет речь. Герои часто умирают молодыми, и наша задача - сохранить память об их подвиге для потомков. Сейчас совершается много попыток фальсификации истории. Для нас военная история — часть нашего менталитета. Нельзя допустить взломов нашего сознания, именно это является важной и нужной задачей, с которой мы должны справиться».

Александр Борисов напомнил, что попечительский совет регионального отделения возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Хочу выразить благодарность главе региона за поддержку нашей работы и руководству Великих Лук за организацию круглого стола. В музее Александра Матросова мы видим пример, как нужно относиться к сохранению истории», - заметил он.

Депутат констатировал, что в южной столице области работа по патриотическому воспитанию находится на высоком уровне. Он выразил надежду, что данная работа продолжится, и вручил удостоверение и значок новому руководителю местного отделения РВИО – декану социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, сопредседателю Великолукского городского краеведческого общества, кандидату исторических наук, доценту, депутату Великолукской городской Думы Дмитрию Белюкову. Почетной грамоты и значка также был удостоен краевед Владимир Орлов.

Символ узнаваемости

На юге области Александр Матросов известен всем: молодым горожанам и великолучанам постарше. А памятник является символом узнаваемости города, констатировал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский.

«Рад, что Российское военно-историческое общество активизирует работу местного отделения в Великих Луках и проводит мероприятие, посвящённое Александру Матросову. Цель и задача общества — не забывать исторические моменты, в данном случае связанные с Великими Луками», — сказал он в своём выступлении.

Депутат подчеркнул, что для юга Псковской области Великая Отечественная война – это часть истории каждой семьи, каждого поселка и улицы. А РВИО берет на себя функцию сберечь историю для потомков без искажений и создать систему передачи этих знаний будущим поколениям. «Уверен, что благодаря работе отделения РВИО в Великих Луках славная история юга Псковской области будет раскрыта в полной мере и сохранена на многие столетия», — отметил Александр Козловский.

Фото со страницы Александра Козловского / «ВКонтакте»

«2024-й — особенный год для нашего города воинской славы и Псковской области. Мы с вами отмечаем две значимые даты: 80-летие освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. В Великих Луках, как и во всей России, бережно хранят память о героизме защитников нашего Отечества и воспитывают молодёжь на примерах их мужества, самоотверженности и преданности интересам родной страны», - поприветствовал собравшихся заместитель главы Великих Лук Сергей Гусев.

Он заявил, что данное мероприятие — новый этап развития и совершенствования работы РВИО в городе, и выразил уверенность, что «с новым руководителем, настоящим знатоком истории Дмитрием Белюковым при поддержке регионального руководства РВИО великолукское отделение внесёт свой вклад в выполнение государственных задач по сохранению и приумножению военно-исторического наследия нашей страны».

В уточнениях не нуждаются

Новый руководитель великолукского отделения РВИО Дмитрий Белюков поблагодарил за оказанное ему доверие, которое вселяет уверенность, что работа по изучению, сохранению военной истории города воинской славы продолжится. «И, конечно, при поддержке руководителей нашего города эту работу мы будем вести в правильном направлении и профессионально», - добавил Дмитрий Белюков.

Затем он выступил с докладом, посвященным великолукской наступательной операции и освобождению Великих Лук в январе 1943 года. «Великая Отечественная война занимает большое значение в истории нашего города. Город стал местом тяжелых боёв как в начале Великой Отечественной войны, так и на этапе её коренного перелома», - напомнил докладчик. Он рассказал о том, что каким был город до войны, как бойцы держали оборону, что объединяет Великие Луки и Сталинград.

Про подвиг Александра Матросова, который в возрасте 19 лет закрыл грудью вражеский ДЗОТ в боях под деревней Чернушки Локнянского района 27 февраля 1943 года, рассказала учащаяся кадетского класса лицея №10 Егорова Анастасия (научный руководитель работы - директор лицея № 10 Игорь Буйко). Юная горожанка заметила, что были времена, когда подвиг пытались не только замарать, но и вычеркнуть из истории, исследователи до сих пор продолжают изучать биографию Александра Матросова, спорят о дате подвига.

«Для народа Александр Матросов уже не нуждается в уточнениях, он стал всенародной легендой. Такой герой необходим всем», - уверена девушка.

А 14 февраля 1942 года свой бессмертный подвиг совершил самый возрастной герой Советского Союза Матвей Кузьмин, уроженец деревни Куракино ныне Великолукского района. О том, как 83-летний крестьянин вывел врага под пулемётный огонь советских воинов, напомнил краевед Владимир Орлов. Кроме того, подвиг Ивана Сусанина повторила и 18-летняя разведчица Великолукского партизанского отряда Настенька Дроздова, которая 8 октября 1941 года увела карателей в болото. В отличие от Матвея Кузьмина она не удостоена никаких наград.

В заключение участникам круглого стола рассказали об историко-познавательном проекте «ПЛН ТВ» «Истфакт», который реализуется при поддержке Российского военно-исторического общества. Член РВИО Олег Добрынин напомнил, что проект существует уже больше 3 лет, на сегодняшний день вышли 33 выпуска, 3 из них посвящены Великим Лукам — «Столица российского воздухоплавания», Форпост на Ловати» и «Малый Сталинград». В этом году планируется снять выпуск, посвященный Матвею Кузьмину.

В Великих Луках реализация новых проектов с участием регионального отделения Российского военно-исторического общества будет зависеть в том числе от инициативы людей, членов местного отделения, заметил Александр Борисов. Он пригласил к сотрудничеству всех, кто заинтересован в сохранении и популяризации знаний о славных страницах истории Великих Лук, и заверил, что все начинания не останутся без поддержки.

«Одна из задач РВИО - борьба с фальсификацией истории, мы общественная организация и работаем в самых разных форматах, чтобы сделать знания по истории нашей Родины доступными», - подытожил он и выразил надежду, что в южной столице области есть немало патриотов родной земли.

Александр Козловский в свою очередь обратил внимание на патриотическую работу, которая в Великих Луках никогда не прекращалась, и сейчас традиции возрождаются. По его словам, общая задача – привить молодёжи патриотизм, чтобы она знала историю. «Вместе с Александром Александровичем и РВИО будем проводить подобные мероприятия с участием нашей молодёжи», - заверил депутат.

Великолукское отделение РВИО, созданное несколько лет назад, сегодня получило дополнительный импульс к развитию. Желаем новому руководителю плодотворной эффективной работы на благо сохранения и приумножения военного исторического наследия города с героической судьбой, жители которого должны знать о своём прошлом, чтобы иметь будущее.

Ульяна Лаблюк