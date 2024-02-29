Общество

Национальный проект «Кадры» запустят в России

Национальный проект «Кадры» запустят в России, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

Фото: пресс-служба Кремля

«Нужно укрепить связку всех уровней образования, чтобы они работали в единой логике, на общий результат. Конечно, здесь важно участие будущих работодателей», - сказал Путин.

Он напомнил, что с нынешнего учебного года в школах развернута программа профессиональной ориентации, с 6 класса школьники знакомятся с разными специальностями.

Путин призвал работодателей приглашать к себе школьников и знакомить их с разными профессиями.