Общество

Путин поручил добиться устойчивого роста рождаемости до 2030 года

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поставил задачу обеспечить рост рождаемости в ближайшие шесть лет. Для этого, по его словам, должны быть приняты дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.

Фото: пресс-служба Кремля

«Поддержка семей с детьми - наш фундаментальный нравственный выбор, - сказал он. - Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии».

Он отметил, что «главное предназначение семьи - рождение детей, продолжение рода человеческого, воспитание детей, а значит и продолжение всего нашего многонационального народа», пишет «Интерфакс».

«Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению. А мы выбираем жизнь. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строятся человеческая цивилизация. Наш выбор разделяют большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран», - пояснил Путин.

По его словам, сегодня Россия и многие другие государства сталкиваются со снижением рождаемости.

«Демографы утверждают, что этот вызов связан с общими мировыми, социальными, экономическими, культурными, технологическими и ценностными изменениями. Молодые люди получают образование, строят карьеру, налаживают свой быт, а рождение детей откладывают на потом», - сказал президент.