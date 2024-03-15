Общество

Фотографии избирателей с питомцами набирают популярность в Сети

Избирательная комиссия Псковской области собрала фотографии жителей области с питомцами.

«Наши пушистые друзья — активные наблюдатели избирательного процесса. Берём пример — и идём голосовать на избирательный участок или электронно на портале vybory.gov.ru. Кстати, фото с котиком на избирательном участке, во время выездного голосования или ДЭГ — классный сюжет для конкурсной фотографии», – написали в облизбиркоме.

Напомним, преддверии выборов президента России Избирательная комиссия Псковской области запустила фотоконкурс «Все на выборы!»

Чтобы принять в нём участие, нужно:

в дни голосования — 15, 16 или 17 марта — сделать фотографию на избирательном участке или как вы голосуете с помощью системы дистанционного электронного голосования (при подведении итогов будет оцениваться, в первую очередь, креативный подход к сюжету);

выложить фото на свою личную страницу «ВКонтакте» и поставить хештег #всенавыборы60. Страница должна быть открыта на период проведения конкурса.

Итоги подведут в понедельник 18 марта.