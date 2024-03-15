Фотографии избирателей с питомцами набирают популярность в Сети

Избирательная комиссия Псковской области собрала фотографии жителей области с питомцами.
«Наши пушистые друзья — активные наблюдатели избирательного процесса. Берём пример — и идём голосовать на избирательный участок или электронно на портале vybory.gov.ru. Кстати, фото с котиком на избирательном участке, во время выездного голосования или ДЭГ — классный сюжет для конкурсной фотографии», – написали в облизбиркоме.
Напомним, преддверии выборов президента России Избирательная комиссия Псковской области запустила фотоконкурс «Все на выборы!»
Чтобы принять в нём участие, нужно:
Итоги подведут в понедельник 18 марта.