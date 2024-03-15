Общество

Брелок и стикер-наклейку дарят впервые проголосовавшим в Псковской области

Брелок и стикер-наклейку на одежду или рюкзаки вручают в подарок избирателям, проголосовавшим в первый раз, в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Всего в Псковской области более 3000 человек впервые проголосуют на этих выборах.

Также избирателям старше 70 лет дарят памятные открытки.

Напомним, голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Избирательные участки открылись в 8.00, отдать свой голос сегодня можно будет до 20.00. Голосование длится три дня и завершится в воскресенье, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.

Явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 12.00 16 марта составила 30,07% (без учета ДЭГ).