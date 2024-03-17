Общество

Организацию голосования на мобильном избирательном участке в Убылинке проверил Дмитрий Шахов

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев во второй день выборов президента России посетили мобильные избирательные участки на границе с Латвией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

В соответствии с поручением уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, особое внимание уделяется наблюдению за обеспечением избирательных прав в псковском регионе, особенно на мобильных избирательных участках на международных пунктах пропусков, где голосуют граждане России, постоянно или временно проживающие в иностранных государствах.

На международном пункте пропуске «Убылинка» Дмитрий Шахов и Владимир Лозбинев познакомились с организацией голосования и обеспечения избирательных прав граждан России, проживающих за пределами РФ. За полтора дня голосования почти 500 граждан России, проживающих в зарубежных государствах, воспользовались своим право проголосовать за того кандидата, которого они хотели бы видеть в должности президента Российской Федерации на ближайшие 6 лет. Среди голосовавших были не только граждане России, проживающие в сопредельных государствах, но и в Республике Молдова. Как отметили уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев, голосование проходит в соответствии с законами РФ и нормами международного права, атмосфера праздничная, для российских избирателей организован рядом с избирательным участком буфет и обеспечена надежная охрана органами полиции. Доступ к Сети стабилен, имеются необходимые заявления в достаточном количестве, а также организовано место для тайного голосования.

В ходе поездке псковский омбудсмен и глава аппарата федерального уполномоченного по правам человека посетили участковые комиссии в Пыталовском и Островском районах. При посещении участковых комиссий Дмитрий Шахов и Владимир Лозбинев отметили четкую организацию работы, знание законодательства со стороны членов комиссий, правильное оформление списков избирателей. С положительной стороны было отмечено такое нововведение, как организация детских уголков, продолжающая практика поощрения символическими сувенирами тех молодых избирателей, кто впервые в свои 18 лет пришел на выборы.

Пообщался Дмитрий Шахов и с наблюдателями, которые присутствовали на избирательных участках, имеются ли у них жалобы или какие-нибудь иные нарекания при организации и проведении голосования. Наблюдатели сообщили региональному уполномоченному по правам человека, что замечаний и жалоб нет, организация выборов, в том числе голосование, на высоком уровне. В завершении посещения избирательных участков псковский омбудсмен пообщался с сотрудниками полиции и обсудил меры безопасности, которые приняты дополнительно в связи с последними событиями в ряде регионов России.

В Пыталово псковский омбудсмен Дмитрий Шахов и руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев провели встречу с председателем территориальной избирательной комиссии Пыталовского района Светланой Родионовой и главой этого района Верой Кондратьевой, где обсудили ход голосования и вопросы обеспечения избирательных прав граждан, в том числе маломобильных, особенно в сельской местности. Особое внимание на встрече уделили вопросам повышенной безопасности на избирательных участках.