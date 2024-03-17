Общество

Дмитрий Шахов и Владимир Лозбинев встретились с руководством Избирательной комиссии Псковской области

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Владимир Лозбинев встретились с руководством Избирательной комиссии Псковской области. На встрече присутствовали председатель Избирательной комиссии Игорь Сопов и его заместитель Сергей Кулаков, сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

Игорь Сопов рассказал о ходе избирательной кампании в Псковской области, организационной работе, которую проделала региональная избирательная комиссия, а также о первых результатах явки избирателей. Особое внимание на встрече было уделено деятельности Избирательной комиссии Псковской области по обеспечению избирательных прав граждан России, постоянно или временно проживающих в иностранных государствах. По данным региональной избирательной комиссии, по итогам первого дня голосования в пяти мобильных избирательных пунктах на границе с Эстонией и Латвией проголосовало почти 2 500 российских граждан. Кроме того, в регионе на период голосования организовано 34 избирательных участка, где дополнительно могут проголосовать и российские граждане без постоянной регистрации. На данный момент голосование проходит в штатном режиме, без нарушений. Жалоб нет. Принят ряд мер, чтобы повысить безопасность при проведении голосования и защитить членов избирательных комиссий, сказал глава областной избирательной комиссии.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Владимир Лозбинев высказали мнение, что их совместный мониторинг при посещении различных избирательных комиссий показал хорошее оснащение избирательных участков, внимательность членов комиссии при организации процедуры голосования, а также соблюдении действующего законодательства. Владимир Лозбинев особо подчеркнул с положительной стороны работу избирательных комиссий, которая способствует атмосфере праздника в период голосования, что дополнительно важно для людей. Тем более ещё многие помнят, как были организованы и проходили выборы в Советском Союзе.

В ходе беседы стороны выразили обоюдное мнение о необходимости ещё большей разъяснительной работе среди молодого поколения – о значимости и важности любых выборов, которые проходят в России. Региональный омбудсмен выразил своё мнение, что важно и то, чтобы уже с подросткового возраста родители вместе с собой на избирательные участки приводили детей, показывая своим личным примером, как важно и надо уметь реализовывать свои права. Вспоминая историю своей семьи, Дмитрий Шахов рассказал, что его родители, бабушка и дедушка всегда брали его с собой на любые выборы, в которых они принимали участие. «При этом они, когда я стал взрослее, даже разъясняли, как заполнять выданные бюллетени для голосования, а в отдельных случаях даже позволяли вместе с ними опускать бюллетень в избирательную урну. Тем более мама у себя на работе на общественных началах участвовала в организации выборов в местные советы, за что была поощрена даже грамотой», - поделился своими воспоминаниями Дмитрий Шахов. Сегодня, как рассказал Дмитрий Шахов, несколько раз выполняя миссию международного наблюдателя на выборах в Республике Беларусь, примерно такой же подход к выборам культивируют и соседи-белорусы, что несомненно, по мнению псковского государственного правозащитника, влияет и на явку избирателей.

Как отметил в заключение беседы Игорь Сопов, для достижения таких целей, чтобы избиратели целыми семьями приходили на избирательные участки, областная избирательная комиссия практически на всех участках организовала детские уголки, где дети могут скоротать время, когда родители выполняют свой гражданский долг и реализуют одно из своих фундаментальных прав – право избирать.