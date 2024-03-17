Общество

Порядка 100 человек посетили Центр общественного наблюдения Псковской области

Центр общественного наблюдения за выборами в Псковской области в ходе трёхдневного голосования посетили порядка 100 человек. Об этом сообщила член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Наталья Исакова на пресс-конференции в Центре 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Порядка 100 человек посетили Центр общественного наблюдения. На горячую линию было несколько обращений. Они касались технической консультации по дистанционному электронному голосованию и были уточнения по участку, куда обращаться для голосования», – сказала она.

За время выборов участок посетили как и высокопоставленные гости, так и проходили целыми семьями с детьми.

Напомним, в России завершились выборы президента сегодня, 17 марта. В настоящее время ведется подсчет голосов.