Порядка 100 человек посетили Центр общественного наблюдения Псковской области

Центр общественного наблюдения за выборами в Псковской области в ходе трёхдневного голосования посетили порядка 100 человек. Об этом сообщила член Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Наталья Исакова на пресс-конференции в Центре 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
За время выборов участок посетили как и высокопоставленные гости, так и проходили целыми семьями с детьми.
Напомним, в России завершились выборы президента сегодня, 17 марта. В настоящее время ведется подсчет голосов.