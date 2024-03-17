Игорь Иванов: Центр общественного наблюдения вызвал интерес у руководителей отраслевых профсоюзов

Работа Центра общественного наблюдения за выборами в Псковской области вызвала интерес у руководителей отраслевых профсоюзов, заявил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов на пресс-конференции в центре общественного наблюдения 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что Центр вызывал интерес у членских организаций.
«Штаб площадки посещали руководители отраслевых профсоюзов и просто члены профсоюзов. В завершении нужно сказать о приятной усталости. Большое дело сделано для нашей великой страны, мы выбирали будущее страны. Этот выбор состоялся, мы видим, какие цифры по явке. Думаю, что все будем довольны итоговым результатом», – заключил Игорь Иванов.
Напомним, в России завершились выборы президента сегодня, 17 марта. В настоящее время ведется подсчет голосов.