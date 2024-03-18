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Общество

Почти 300 фигурантов уголовных дел в псковском и великолукском СИЗО проголосовали на выборах президента

18.03.2024 10:11|ПсковКомментариев: 0

Избирательная кампания по выборам главы государства прошла на избирательных участках, работающих на территориях СИЗО-1, СИЗО-2, ИЦ-1, участке ИЦ-1 в городе Невеле и УФИЦ в Красногородском районе 15, 16 и 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В этом году, как и в прошлом, многие избиратели из числа лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ, и осужденных к другим видам наказания проголосовали путем дистанционного электронного голосования. Этим же правом воспользовались и сотрудники УФСИН России по Псковской области.

В голосовании, состоявшемся в двух СИЗО, участвовали около 300 обвиняемых и подозреваемых. Выразили свою гражданскую позицию и осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, и состоящие на учете в УИИ. Право выбора реализовали около 40 граждан, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий, более 440 осужденных к принудительным работам и около 140 – к обязательным и исправительным работам, 65 – к ограничению свободы, более 310 – условно осужденных, около 25 – к другим видам наказаний и мерам пресечения.
Все избирательные участки учреждений УИС региона были открыты для надзорных и контролирующих органов. Так, участок в СИЗО города Пскова посетил руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимир Лозбинев, региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов, председатель общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николай Червяков, члены ОНК. 

По итогам данных визитов недостатков не выявлено, все необходимые условия созданы в соответствии с нормами закона. Каких-либо нарушений во время выборов не зафиксировано, голосование организовано с учетом рекомендаций ЦИК России, добавили в пресс-службе ведомства.

Теги: #выборы президента
Источник: Псковская Лента Новостей
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