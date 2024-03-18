Общество

Росгвардейцы обеспечили общественную безопасность при проведении выборов в Псковской области

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией обеспечили общественную безопасность при проведении выборов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Перед началом голосования специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» управления Росгвардии, с применением минно-розыскных собак обследовали помещения участковых избирательных комиссий и прилегающую территорию на наличие посторонних и подозрительных предметов.

Непосредственно в дни голосования общественную безопасность на избирательных участках обеспечивали сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии. Кроме того, с целью оперативного реагирования на возможные сообщения о происшествиях, маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии были приближены к местам проведения голосования.

Благодаря слаженной работе правоохранителей происшествий в ходе голосования не допущено, добавили в ведомстве.