Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
2024 вызовы и угрозы
Онлайн-викторина про Псковскую область
розыгрыш билетов в кино
ответы на все вопросы
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
про опоздания на работу
Парковка в зеленой зоне
молодежь профсоюза
 
 
 
ещё Общество 20.03.2024 12:240 Экс-депутату Псковского областного Собрания вынесли приговор за клевету 21.03.2024 12:170 Весенний солнцеворот наступил по народному календарю 21.03.2024 11:241 Псковские коммунисты заявили о готовности протестовать ради сохранения памятника Ленину 21.03.2024 10:190 Военные учения вновь проводят на полигоне 76-й дивизии ВДВ 21.03.2024 10:000 В Пскове состоялся открытый диалог лидеров системы профобразования 21.03.2024 09:150 Договор о сотрудничестве заключили Псковский колледж искусств и Петрозаводская консерватория 
 
 
 
Самое популярное 19.03.2024 09:210 Умер Витаутас Таранда 14.03.2024 20:450 Директор и сотрудник опочецкого филиала «Псковавтодора» погибли в ДТП 19.03.2024 10:433 Названа причина, из-за которой самолет из Москвы не смог сесть в псковском аэропорту 14.03.2024 12:505 Уроженка Пскова стала одним из основных кандидатов на пост главы Верховного суда 19.03.2024 12:510 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские коммунисты заявили о готовности протестовать ради сохранения памятника Ленину

21.03.2024 11:24|ПсковКомментариев: 1

Обком КПРФ готов поднять протестное движение по всей Псковской области и сделать все, чтобы памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину на одноименной площади в центре Пскова остался неприкосновенным. Об этом говорится в заявлении бюро обкома, которое стало ответом на слова председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, назвавшего  Ленина «террористом по своей сути» в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: Псковский обком КПРФ

В заявлении, которое подписал первый секретарь обкома КПРФ Пётр Алексеенко, отмечается, что в Пскове памятник вождю революции подвергается нападкам постоянно, с инициативой провести реконструкцию площади Ленина выступал не один губернатор, включая действующего главу региона Михаила Ведерникова. Коммунисты подчеркнули, что «только всеобщий протест жителей Псковщины помог предотвратить вандализм».

Поводом для заявления коммунистов послужили слова председателя Псковского областного Собрания депутатов, заместителя секретаря регионального отделения политической партии «Единая Россия» Александра Котова в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Спикер парламента 20 марта заявил, что Ленин «по сути своей террорист» и «с площади Ленина памятник нужно убрать». 

Коммунисты отметили, что возмущены этим мнением, напомнив, что сам Александр Котов до вхождения в «Единую Россию» был членом коммунистической партии и имел партийный билет, на обложке которого был портрет Ленина. 

«Коммунисты и патриоты Псковщины требуют прекратить вынашивать планы расправы над светлой памятью Ленина. У КПРФ есть силы и возможности для борьбы! Мы заявляем, что готовы поднять протестное движение по всей Псковской области, организовать акты гражданского неповиновения, сделать все, чтобы памятник Ленину остался неприкосновенным! Если впредь, господа, у кого-то что-то зачешется, то почешите в другом месте», - подчеркнули в обкоме и призвали «оставить Ленина в покое».

Теги: #КПРФ #памятники #Ленин
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псковская область занимает 83 место по уровню зарплат в стране. Почему в регионе маленькие зарплаты?
В опросе приняло участие 160 человек
21.03.2024, 12:270 Псковское «Яблоко» продолжит противостоять муниципальной реформе в регионе 21.03.2024, 12:220 «Три мудреца»: Что нас ждет после выборов? 21.03.2024, 12:170 Весенний солнцеворот наступил по народному календарю 21.03.2024, 12:090 Многодетная семья в Стругах Красных более месяца остается без водоснабжения
21.03.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Собрание»: Второй созыв 21.03.2024, 11:590 Центральная избирательная комиссия озвучила официальные итоги выборов президента России 21.03.2024, 11:540 Отменен заезд автобуса по маршруту №4 в псковский аэропорт 21.03.2024, 11:420 Что случается с лёгкими духовиков, рассказали музыканты в эфире радио ПЛН FM
21.03.2024, 11:330 Названы районы Псковской области, которые станут округами в 2024 году 21.03.2024, 11:280 Новое оборудование поступило на псковский завод по переработке мусора 21.03.2024, 11:241 Псковские коммунисты заявили о готовности протестовать ради сохранения памятника Ленину 21.03.2024, 11:120 «Гайд-парк»: Юрий Бурлин об итогах депутатской деятельности в 2023 году и о планах
21.03.2024, 11:070 В Пскове продлили ограничение движения автомобилей на участке улицы Крупской 21.03.2024, 10:540 Автомобиль Volkswagen загорелся в Невеле из-за проблем с проводкой 21.03.2024, 10:490 Теплосети к новому военному госпиталю прокладывают в Пскове 21.03.2024, 10:350 Депутаты 2-го созыва Псковского областного Собрания станут гостями нового проекта на «ПЛН FM»
21.03.2024, 10:190 Военные учения вновь проводят на полигоне 76-й дивизии ВДВ 21.03.2024, 10:090 Детскую коляску подожгли в подъезде многоэтажки в Пскове 21.03.2024, 10:000 В Пскове состоялся открытый диалог лидеров системы профобразования 21.03.2024, 09:500 Солисты Государственной симфонической капеллы России стали гостями программы «Подстрочник». ВИДЕО
21.03.2024, 09:410 Исполнилось 30 лет со дня назначения Георгия Василевича директором «Михайловского» 21.03.2024, 09:301 Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских банках 21.03.2024, 09:150 Договор о сотрудничестве заключили Псковский колледж искусств и Петрозаводская консерватория  21.03.2024, 09:000 Умер американский актер Майкл Эммет Уолш из «Бегущий по лезвию»
21.03.2024, 08:400 Государственная академическая симфоническая капелла выступила на Фестивале русской музыки в Пскове 21.03.2024, 08:201 Рецептурные препараты от диабета под видом БАД оказались в свободном доступе 21.03.2024, 08:070 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с солистами Государственной симфонической капеллы России 21.03.2024, 08:000 Глава Локнянского округа призвал голосовать за объекты для благоустройства
21.03.2024, 07:450 Турчак рассказал об итогах деятельности рабочей группы по СВО на заседании Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» 21.03.2024, 07:300 Россияне стали на 31% чаще заказывать еду с доставкой - исследование 21.03.2024, 07:170 Летчиков самолетов морской авиации научат бороться с БПЛА 21.03.2024, 07:000 Для блогеров могут ввести отдельное наказание в УК и КоАП
20.03.2024, 22:000 День псковской поэзии организуют в областной библиотеке 21 марта 20.03.2024, 21:402 Жительница Краснодара установила рекорд, родив сына и дочь с разницей в 34 года 20.03.2024, 21:201 Срок действия исследований для медико-социальной экспертизы планируют увеличить 20.03.2024, 21:000 Лицеистам из Псковского района рассказали о незаконном обороте наркотиков
20.03.2024, 20:400 Больше 120 человек приняли участие в номинации «Вокал» конкурса «Псковская весна» 20.03.2024, 20:200 Сотрудники спецподразделений псковской Росгвардии прошли испытания на право ношения знака отличия 20.03.2024, 20:000 Псковские курсанты познакомились с историей салонных альбомов пушкинской эпохи 20.03.2024, 19:540 Перечень наиболее непригодных для переработки изделий назвали псковичам
20.03.2024, 19:400 Весенний месячник по благоустройству в Локнянском округе стартует в апреле 20.03.2024, 19:390 Незаконно возведенную постройку на Завеличье требуют снести через суд 20.03.2024, 19:240 Юристы проведут бесплатные консультации в Псковской области 29 марта 20.03.2024, 19:200 «Работодатели нацелились на подростков»: на 198% вырос спрос на супер-молодых кандидатов за год
20.03.2024, 19:131 Воспитывающие сирот псковские семьи смогут получить 500 тысяч рублей за творчество 20.03.2024, 19:040 Магазин одежды Familia откроется в торговом центре на Запсковье 20.03.2024, 19:000 Тематический урок о значимых событиях марта провели для учащихся СИЗО-1 в Пскове 20.03.2024, 18:571 Усвятский район преобразуют в муниципальный округ
20.03.2024, 18:520 Госдума попросила кабмин заняться вопросом замены лифтов в многоэтажках 20.03.2024, 18:451 Каждый второй пскович не боится искусственного интеллекта - опрос 20.03.2024, 18:380 Водитель BMW X5 погиб в аварии на трассе Р-23 в Ленобласти 20.03.2024, 18:281 Представителя ПсковГУ исключили из комиссии по аттестации гидов при комитете по туризму
20.03.2024, 18:270 Всероссийская неделя охраны труда состоится в Сочи в сентябре 20.03.2024, 18:150 Солисты Государственной симфонической капеллы России станут гостями программы «Подстрочник» 20.03.2024, 18:000 Личность святой Евфросинии обсудят на лекции в Пскове 20.03.2024, 17:590 Мужчина до смерти забил сожительницу в Невеле
20.03.2024, 17:540 Госдума приняла закон о смягчении ответственности по экономическим статьям 20.03.2024, 17:510 Продолжается розыск жителя Великолукского района в синих кедах 20.03.2024, 17:490 В Пскове маршрутный автобус при перестроении столкнулся с легковым автомобилем 20.03.2024, 17:470 Псковские предприниматели получили 1,6 млрд рублей в рамках льготных микрозаймов и поручительств
20.03.2024, 17:360 Псковские выпускники по направлению Роспотребнадзора могут поступить в университет имени Мечникова 20.03.2024, 17:320 Студенческий фестиваль ГТО в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.03.2024, 17:210 Пункт почтовой связи открылся в псковском торговом центре «Гулливер» 20.03.2024, 17:200 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 марта 
20.03.2024, 17:120 Александр Котов: Инициативу о прогрессивной шкале налогообложения я поддерживаю 20.03.2024, 17:110 Капремонт Дома культуры стартовал в псковской деревне Адворицы 20.03.2024, 17:100 Порховское предприятие «Водоканал» заплатит штраф за отклонившийся от нормы люк 20.03.2024, 17:030 Компьютеры и проектор установили в Школе сахарного диабета в Пскове
20.03.2024, 16:550 Второй этап ремонта улицы Юбилейной начался в Пскове 20.03.2024, 16:490 Доверенные лица Путина из Псковской области встретились с президентом 20.03.2024, 16:451 Александр Котов о конкурентности и результатах президентских выборов 20.03.2024, 16:450 Делегация Калининградской области приедет в Псков для изучения опыта развития ТОС
20.03.2024, 16:370 «Дачную амнистию» хотят распространить на бани и сараи 20.03.2024, 16:272 Строительство флагманской школы в Псковской области планируют начать в 2024 году 20.03.2024, 16:170 Псковским предпринимателям расскажут об эффективной цифровизации бизнеса в марте 20.03.2024, 16:120 «Дом Советов»: Александр Котов об итогах выборов президента и 30-летии областного Собрания. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru