Общество

Псковские коммунисты заявили о готовности протестовать ради сохранения памятника Ленину

Обком КПРФ готов поднять протестное движение по всей Псковской области и сделать все, чтобы памятник лидеру большевиков Владимиру Ленину на одноименной площади в центре Пскова остался неприкосновенным. Об этом говорится в заявлении бюро обкома, которое стало ответом на слова председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, назвавшего Ленина «террористом по своей сути» в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Фото: Псковский обком КПРФ

В заявлении, которое подписал первый секретарь обкома КПРФ Пётр Алексеенко, отмечается, что в Пскове памятник вождю революции подвергается нападкам постоянно, с инициативой провести реконструкцию площади Ленина выступал не один губернатор, включая действующего главу региона Михаила Ведерникова. Коммунисты подчеркнули, что «только всеобщий протест жителей Псковщины помог предотвратить вандализм».

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Поводом для заявления коммунистов послужили слова председателя Псковского областного Собрания депутатов, заместителя секретаря регионального отделения политической партии «Единая Россия» Александра Котова в программе «Дом Советов» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Спикер парламента 20 марта заявил, что Ленин «по сути своей террорист» и «с площади Ленина памятник нужно убрать».

Коммунисты отметили, что возмущены этим мнением, напомнив, что сам Александр Котов до вхождения в «Единую Россию» был членом коммунистической партии и имел партийный билет, на обложке которого был портрет Ленина.

«Коммунисты и патриоты Псковщины требуют прекратить вынашивать планы расправы над светлой памятью Ленина. У КПРФ есть силы и возможности для борьбы! Мы заявляем, что готовы поднять протестное движение по всей Псковской области, организовать акты гражданского неповиновения, сделать все, чтобы памятник Ленину остался неприкосновенным! Если впредь, господа, у кого-то что-то зачешется, то почешите в другом месте», - подчеркнули в обкоме и призвали «оставить Ленина в покое».