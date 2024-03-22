Общество

«Единая Россия» проводит сбор средств для пострадавших в «Крокусе»

Партия «Единая Россия» проводит сбор средств для помощи пострадавшим в теракте в «Крокус сити холле», сообщила пресс-служба партии.

«"Единая Россия" проводит сбор средств и направит их в помощь пострадавшим в теракте, а также родственникам погибших в "Крокус cити холл". Средства собираются через благотворительный фонд "Добромир"», - говорится в Telegram-канале партии.

Как рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, собранные деньги пойдут на психологическую реабилитацию пострадавших и родственников погибших, их медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, а также другую необходимую помощь.

«В течение вчерашнего дня мы общались с представителями российского бизнеса. Они готовы оказать помощь пострадавшим и семьям погибших, детям, потерявшим родителей в этой чудовищной трагедии. Многие наши депутаты разных уровней, в том числе из регионов, тоже хотят помочь», - сказал Сидякин.

Он добавил, что региональные отделения «Единой России» в Москве и Подмосковье обеспечат необходимую связь с людьми, которые нуждаются в такой помощи.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.

Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.