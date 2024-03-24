Общество

Борис Елкин почтил память погибших в результате теракта

Глава города Пскова Борис Елкин в день общенационального траура почтил память погибших в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«К памятнику княгине Ольге в Детском парке вторые сутки стекаются псковичи, чтобы выразить свою скорбь по жертвам кровавого теракта. ️Глубокие соболезнования семьям погибших! Псков скорбит вместе со всей страной!» – написал Борис Елкин.

В пятницу вечером в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник». Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 143. По данным МЧС, пострадали 154 человека.

Президент Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Утром в субботу директор ФСБ Александр Бортников доложил главе государства о задержании 11 человек, в том числе всех четырех преступников, непосредственно участвовавших в теракте.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В обращении к гражданам Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.