Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 137 человек

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 137 человек, сообщается в воскресенье в Telegram-канале Следственного комитета РФ (СКР).
«Продолжается опознание тел погибших. На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых - дети. К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 133 погибших, пишет «Интерфакс».
В ведомстве отметили, что в ходе осмотра места преступления «не обнаружено заминированных тел и иных следов минирования».
«С места трагедии изъято 4 комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие», - говорится в сообщении.
Кроме этого, по данным СКР, при задержании подозреваемых на территории Брянской области в автомобиле Renault обнаружен и изъят пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова, по которым назначены необходимые комплексные экспертизы.
«Проводятся следственные действия с потерпевшими. Начата работа по выдаче личных вещей, документов и автомобилей лицам, которые в день теракта находились в концертном комплексе», - заявили в ведомстве.