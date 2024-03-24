Общество

Жители Псковской области продолжают нести цветы и игрушки к мемориалам памяти о жертвах теракта в «Крокусе»

Жители Псковской области продолжают нести цветы и игрушки к мемориалам памяти о жертвах теракта в «Крокусе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Вместе с псковичами к стихийному мемориалу пришли выпускники и инструкторы центра «Воин», представители отряда «Дружина», а также члены реготделения «Ассоциации ветеранов специальной военной операции».

«Очень сложно подобрать слова. Это наша общая трагедия. В этот день я не мог пройти мимо. Соболезную родным и близким погибших. Сюда приходят и многие другие представители региональной ассоциации. Но нас не сломить. Мы идем дальше, вперед», — отметил ветеран боевых действий, руководитель регионального отделения Дмитрий Ющенко.

В Псковской области отменены все массовые и развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги и изменена сетка вещания телеканалов.