Общество

Псков присоединился к акции памяти погибших в «Крокус Сити Холле»

Сегодня, 24 марта, в день общенационального траура, на здании «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошёл теракт, появилась проекция «Журавли». Клин журавлей, улетающих в небеса также появился на уличных экранах Пскова. Псковская область, как и вся Россия, скорбит и соболезнует семьям погибших, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Организаторами акции выступило волонтерское движение «Мы вместе».

«Народный артист СССР Муслим Магомаев, в честь которого был назван концертный зал, известен исполнением песни «Журавли» — баллады про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним», — сказала Волонтер движения #МЫВМЕСТЕ и Ассоциации волонтерских центров Анастасия Брайловская.

«Вы тоже можете принять участие в акции. Для этого достаточно сложить из бумаги или нарисовать журавлика и поделиться им в соцсетях. Например, можно поставить символ акции на аватар», - отметили в правительстве.