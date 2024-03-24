Общество

Патрульно-постовая служба дежурит около торговых центров в Пскове

Патрульно-постовая служба дежурит около торговых центров в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Патрульно-постовая служба дежурит около "Акваполиса" и "Империала" с 23 марта, все планово», – рассказали в пресс-службе.

Ранее в Псковскую Ленту Новостей обратились читатели в вопросом о причинах присутствия вооруженных сотрудников спецслужб рядом с торговым центром «Акваполис».

Напомним, стрельба в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошла вечером в пятницу, 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». Позднее в здании вспыхнул пожар, по словам очевидцев, неизвестные подожгли зал. По последним данным, площадь возгорания достигла почти 13 тыс. кв. м, сейчас оно локализовано.

Генпрокуратура РФ сообщила, что в здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным, погибли 137 человек.