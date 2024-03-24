Общество

Минздрав усилил горячую линию психологической поддержки после теракта

Специалисты занимаются оказанием психологической и психотерапевтической поддержки пострадавшим в «Крокусе», а также их родственникам, горячая линия психологической поддержки усилена. Об этом сообщил Минздрав РФ в своем Telegram-канале.

«В настоящее время бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского работает в медицинских организациях, где продолжают лечение пострадавшие в "Крокус сити холле". Специалисты также работают с родственниками и близкими погибших», — сказано в сообщении.

Специалисты отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России совместно с бригадами медицины катастроф после получения известия о теракте незамедлительно прибыли к месту происшествия для оказания психологической помощи пострадавшим, пояснили в министерстве.

«Усиление произошло и на горячей линии психологической поддержки, на которую можно обратиться по телефону: +7 (495) 637-70-70», — заявили в Минздраве.

Нападение на подмосковный концертный зал «Крокус сити холл» произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар, пишет «Прайм».

На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.

Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.

В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.

Концертный зал «Крокус сити холл» находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.