Tele2 на две недели обнуляет звонки на номера экстренных служб в Москве для абонентов всех регионов

Российский оператор мобильной связи Tele2 сообщает об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб в связи с трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, абоненты всех тарифных планов смогут бесплатно звонить на номера телефонов экстренных служб, включая горячую линию министерства здравоохранения Московской области, справочные службы для получения информации о поступлении пострадавших в больницы, линию психологической помощи МЧС и другие. Tele2 также снимает ограничения на продолжительность звонка.
Tele2 делает бесплатными звонки на телефоны служб экстренной помощи Москвы и области, МЧС России с 23 марта по 5 апреля включительно. Оператор обнуляет тарификацию для абонентов всех тарифных планов из всех регионов России. Клиенты могут бесплатно звонить на следующие телефоны:
«горячая линия» Министерства здравоохранения Московской области: +7(498)602-03-01, +7 (498) 602-03-03,
информация о поступлении больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-31,
информация о поступлении больных и пострадавших в больницы Москвы за предыдущие дни: +7 (495) 621-78-87,
телефон для поиска пострадавших по больницам Москвы: +7 (495) 624-31-52,
бюро регистрации несчастных случаев Московского региона: +7 (495) 688-22-52,
единый телефон доверия МЧС России: +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01,
«горячая линия» центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50 (круглосуточно),
линия психологической помощи Российского Красного Креста: +7 (800) 250-18-59,
«горячая линия» департамента здравоохранения Москвы для родственников пострадавших, госпитализированных в московские больницы: +7 (499) 251-45-03,
«горячая линия» Минздрава для психологической помощи: +7 (495) 637-70-70.