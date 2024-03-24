Общество

Tele2 на две недели обнуляет звонки на номера экстренных служб в Москве для абонентов всех регионов

Российский оператор мобильной связи Tele2 сообщает об обнулении тарификации для звонков на телефоны экстренных служб в связи с трагедией в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, абоненты всех тарифных планов смогут бесплатно звонить на номера телефонов экстренных служб, включая горячую линию министерства здравоохранения Московской области, справочные службы для получения информации о поступлении пострадавших в больницы, линию психологической помощи МЧС и другие. Tele2 также снимает ограничения на продолжительность звонка.

Tele2 делает бесплатными звонки на телефоны служб экстренной помощи Москвы и области, МЧС России с 23 марта по 5 апреля включительно. Оператор обнуляет тарификацию для абонентов всех тарифных планов из всех регионов России. Клиенты могут бесплатно звонить на следующие телефоны: